Découvrez les meilleures astuces : comment utiliser le mode image dans l’image sur WhatsApp pour regarder des vidéos sans quitter l’application

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde, s’adaptant sans cesse aux besoins de ses utilisateurs en intégrant de nouvelles fonctionnalités. L’une de ces nouveautés est le mode image dans l’image (Picture in Picture ou PiP) qui permet de regarder des vidéos sans quitter l’application. Dans cet article, nous vous expliquerons comment utiliser cette fonctionnalité et vous présenterons ses avantages et ses limitations.

Le fonctionnement du mode image dans l’image

Le mode image dans l’image de WhatsApp permet aux utilisateurs de regarder des vidéos directement dans l’application sans avoir à ouvrir une autre fenêtre ou un autre lecteur vidéo. Lorsqu’un utilisateur partage une vidéo prise en charge, la fonctionnalité PiP est activée et permet à la vidéo de s’afficher dans une petite fenêtre flottante qui peut être déplacée librement sur l’écran.

Cette fonction est utile pour ceux qui souhaitent continuer à discuter avec leurs contacts tout en regardant une vidéo. Il est important de noter que le mode image dans l’image ne fonctionne qu’avec certaines plateformes vidéo et les versions les plus récentes de l’application WhatsApp.

Les formats vidéo compatibles avec WhatsApp

La fonctionnalité PiP de WhatsApp prend en charge les vidéos partagées à partir de certaines plateformes populaires telles que YouTube, Instagram, Facebook et Vimeo. Il est important de noter que toutes les vidéos ne seront pas compatibles avec cette fonctionnalité, en particulier celles qui sont directement téléchargées sur WhatsApp.

Les vidéos compatibles seront automatiquement détectées et pourront être lues en mode image dans l’image.

Les étapes pour activer cette fonctionnalité

Voici les étapes pour activer la fonctionnalité PiP sur WhatsApp :

Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application installée sur votre appareil.

Ouvrez une conversation contenant une vidéo prise en charge (YouTube, Instagram, Facebook ou Vimeo).

Cliquez sur la vidéo pour commencer la lecture. La vidéo s’affichera alors en mode image dans l’image.

Vous pouvez déplacer la fenêtre flottante librement sur l’écran et continuer à discuter avec vos contacts.

Notez que si vous souhaitez désactiver cette fonction, vous pouvez le faire en fermant simplement la fenêtre flottante.

Les avantages de l’utilisation de l’image dans l’image

Utiliser la fonctionnalité PiP présente plusieurs avantages :

Amélioration de l’expérience utilisateur en permettant de regarder des vidéos sans interrompre les conversations.

Gain de temps en évitant d’avoir à ouvrir un autre lecteur ou une autre application pour visionner une vidéo.

Facilité d’utilisation, car les vidéos compatibles sont automatiquement détectées et peuvent être lues en mode image dans l’image.

Limitations et alternatives pour profiter des vidéos

Bien que le mode image dans l’image de WhatsApp soit pratique, il présente quelques limitations :

Il ne prend en charge que certaines plateformes vidéo et n’est pas compatible avec toutes les vidéos. De plus, il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas correctement sur certaines versions de l’application ou certains appareils. Enfin, il faut garder à l’esprit que la qualité de la vidéo dépendra de la connexion Internet, ce qui pourrait entraîner des problèmes de lecture.

Néanmoins, il existe d’autres alternatives pour profiter des vidéos, comme ouvrir le lien directement dans le navigateur ou télécharger la vidéo sur l’appareil pour la regarder ultérieurement.

En conclusion, le mode image dans l’image sur WhatsApp est une fonctionnalité intéressante qui améliore l’expérience utilisateur et permet de gagner du temps en regardant des vidéos directement dans l’application. Toutefois, elle présente quelques limitations et il est important de connaître les alternatives pour profiter pleinement des vidéos partagées.

