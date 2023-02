10 traditions de Pâques insolites qui vont vous surprendre !

A Pâques, on fête la résurrection de Jésus-Christ et célèbre sa victoire sur la mort. Mais la fête ne se limite pas à ces valeurs spirituelles. Dans de nombreux pays, aussi bien les chrétiens que les non-croyants célèbrent la fête de Pâques avec des traditions insolites. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir 10 de ces célébrations originales qui vous surprendront certainement. Certaines sont même tout à fait loufoques et offrent un aperçu unique de la diversité culturelle autour de Pâques. Des Pâques en Espagne et en Écosse à la Corse et à Chypre, et bien d’autres, c’est parti pour une exploration riche et variée des coutumes de Pâques. Découvrons ensemble ces traditions insolites et mémorables qui rythment la période de Pâques dans le monde entier.

Découvrez les coutumes bizarres de Pâques

Certaines coutumes bizarres s’associent à Pâques. Par exemple, dans certaines régions d’Italie, les participants se couvrent d’oeufs. Les gens se lancent des oeufs en plastique peints sur la tête et les vêtements et, à la fin de la cérémonie, le gagnant est celui qui a le plus d’oeufs sur lui. En Argentine, Pâques est célébrée avec des œufs en chocolat, mais aussi des cercueils en chocolat.

La Pâques à travers le monde: des traditions surprenantes

Dans certaines régions d’Italie et en Grèce, les personnes se battent avec des oeufs en plastique pour célébrer la Résurrection du Christ. En Malaisie, Ein Kuleh est un plat traditionnel de poisson servi à Pâques. Au Mexique, on célèbre le Jour des Innocents à Pâques, qui est le même jour que le Jour des Morts. Les gens visitent les cimetières et déposent des fleurs et des friandises sur les tombes.

Quand la Pâques prend des couleurs originales

Dans certaines régions de France, Pâques s’accompagne de la célèbre chasse aux oeufs. Néanmoins, vous serez surpris d’apprendre qu’il en existe de très différentes selon les régions. En Corse, c’est une chasse aux billes colorées et en Suisse, les enfants prennent part à une course aux œufs suspendus par des ficelles.

En Argentine, dans certaines villes, les habitants se frottent les joues avec des oeufs rouges et verts et jettent des oeufs vides le long de la rue pour symboliser la paix et le bonheur. En Afrique du Sud, les enfants jouent à un jeu appelé «Hunt the Pot» qui consiste à chercher des pots remplis de friandises.

Oubliez tout ce que vous savez sur Pâques: voici 10 coutumes étonnantes

Aux États-Unis, les habitants de la ville de Santa Paula, en Californie, célèbrent la Journée des Chiens. Pendant cette journée, des chiens déguisés sont exhibés lors d’un concours et des récompenses sont remises aux gagnants. En Uruguay, il est de coutume de se réunir dans les cours des maisons pour jouer à un jeu appelé «Aide moi à me lever». Les joueurs doivent se lever le plus vite possible et le premier à se relever gagne un oeuf en chocolat.

En Belgique, les habitants se réunissent autour d’un grand feu pour écouter la chanson «Il est né le divin enfant». En Finlande, la dernière journée de Pâques est connue sous le nom de «Vappu» et est célébrée par la consommation de champagne et de gâteaux. En Nouvelle-Zélande, les habitants organisent une chasse aux œufs d’or.

Passez une Pâques inoubliable avec ces 10 traditions incroyables

En Bolivie, Pâques est connue sous le nom de «Semana Santa» et est célébrée en se balançant sur des balançoires. En Ukraine, les habitants s’aspergent d’eau et se font des cadeaux avec des poules et des lapins en peluche. En Allemagne, il est traditionnel de se promener à la campagne et de se faire des cadeaux. Enfin, en Pologne, les habitants vont à l’église en portant des baskets neuves et les échangent avec d’autres personnes.

En définitive, il est clair que Pâques est célébrée de manière très différente dans le monde entier. Chacune des traditions mentionnées ci-dessus est unique et mérite d’être explorée. N’hésitez pas à découvrir ces 10 traditions de Pâques insolites qui nous surprennent et à en apprendre davantage sur les traditions de Pâques à travers le monde. Vous pourrez alors passer une Pâques inoubliable et à la fois unique !

