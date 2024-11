Tout savoir sur l’assurance voyage des cartes bancaires en 2025

En 2025, l’assurance voyage des cartes bancaires est devenue un élément incontournable du voyage. Pratique et souvent déjà incluse dans votre offre bancaire, elle présente toutefois des caractéristiques qu’il faut connaître pour éviter les mauvaises surprises. Tour d’horizon de ce que vous devez savoir sur ces assurances.

Les garanties essentielles de l’assurance voyage incluses dans votre carte bancaire

Assurances liées aux différents types de cartes

Votre carte bancaire inclut certainement une assurance voyage, mais le niveau de couverture varie selon le type de carte. Les cartes traditionnelles, comme la Visa Classique ou la MasterCard Classique, offrent généralement des garanties limitées, tandis que les cartes premium, telles que la Visa Premier ou la Gold MasterCard, proposent une couverture plus complète et mieux adaptée aux besoins des voyageurs.

Détail des garanties offertes

L’assurance voyage de votre carte peut inclure plusieurs types de couvertures :

Assurance médicale : elle prend en charge vos frais médicaux en cas d’accident ou maladie à l’étranger, y compris l’hospitalisation et le rapatriement.

Assurance annulation : si un imprévu vous oblige à annuler votre voyage, elle rembourse vos frais.

Assurance bagages : vous êtes indemnisé en cas de vol ou de perte de vos bagages.

Assurance responsabilité civile : elle vous protège contre d’éventuels dommages causés à autrui lors de votre séjour à l’étranger.

Après ce premier tour d’horizon, intéressons-nous aux différences entre cartes standards et cartes premiums en matière d’assurances.

Carte standard vs carte premium : les différences en matière d’assurance voyage

Couverture des cartes traditionnelles

Les cartes traditionnelles, comme la Visa Classique ou la MasterCard Classique, offrent généralement des garanties limitées. En effet, elles peuvent ne couvrir que certains risques et dans une proportion plus faible qu’une carte premium. De plus, ces assurances s’activent souvent sous conditions, par exemple si vous avez payé tout ou partie du voyage avec la carte concernée.

Couverture des cartes premiums

En revanche, les cartes premiums, telles que la Visa Premier, gold MasterCard ou encore World Elite, proposent une couverture plus complète et mieux adaptée aux besoins spécifiques des voyageurs. Les plafonds de remboursement sont généralement plus élevés et le nombre de garanties plus important. De surcroît, ces assurances sont souvent automatiquement actives sans condition liée à l’utilisation de la carte pour payer le voyage.

Maintenant que nous avons mis en lumière les principales différences entre les types de cartes, il est essentiel d’expliquer comment activer et bénéficier de ces garanties.

Comment activer et bénéficier des garanties d’assurance de votre carte bancaire ?

Activation des garanties d’assurances

L’activation des garanties d’assurances varie en fonction du type de carte. Pour certaines, l’utilisation de la carte pour payer les billets de transport ou réserver l’hébergement suffit pour déclencher l’assurance voyage. Pour d’autres, il est nécessaire de souscrire expressément à une option assurance.

Réaliser une demande d’indemnisation

Pour bénéficier des indemnités prévues par votre assurance voyage, vous devez généralement réaliser une déclaration dès que le sinistre se produit. Conservez bien tous les justificatifs qui pourraient être nécessaires au traitement de votre dossier (factures, tickets, constats…).

Cependant, malgré leur apparente commodité, ces assurances ne sont pas sans limites.

Les limites de couverture de l’assurance voyage des cartes bancaires

Durée de couverture

Certaines cartes bancaires imposent une limite sur la durée maximale du séjour qu’elles peuvent couvrir. Au-delà de cette période, vous n’êtes plus assuré.

Plafonds et franchises

Il est indispensable de vérifier le plafond maximal remboursable pour chaque type d’intervention (frais médicaux, annulation…), ainsi que les éventuelles franchises qui resteront à votre charge en cas de sinistre.

Conditions spécifiques

Certaines garanties sont soumises à des conditions spécifiques. Par exemple, l’assurance annulation ne s’applique généralement qu’en cas d’événements imprévus et indépendants de votre volonté.

Il est donc essentiel de bien comprendre ces limites avant de partir, et éventuellement de compléter votre assurance avec des garanties spécifiques.

Assurances spécifiques : rapatriement, annulation et soins médicaux à l’étranger

Rapatriement

L’assurance rapatriement est une protection indispensable lors de vos voyages. Elle vous permet d’être transporté vers un hôpital local ou vers votre pays en cas d’accident ou maladie grave.

Annulation

L’assurance annulation vous permet d’être remboursé de vos frais en cas d’imprévu vous obligeant à annuler votre voyage avant le départ.

Soins médicaux à l’étranger

Enfin, l’assurance pour les soins médicaux à l’étranger vous couvre en cas de nécessité de soins durant votre séjour. Les frais médicaux peuvent être très élevés dans certains pays, il est donc crucial d’être bien assuré.

Après avoir pris connaissance des assurances spécifiques possibles, venons-en aux critères pour choisir la meilleure carte bancaire pour voyager.

Comment choisir la meilleure carte bancaire pour vos voyages en 2025 ?

Adéquation avec vos besoins de voyage

Chaque voyageur a des besoins spécifiques en fonction de sa destination, la durée de son séjour ou encore les activités qu’il prévoit de faire. Il est essentiel de choisir une carte bancaire dont l’assurance voyage couvre ces besoins.

Niveau de couverture souhaité

Le niveau de couverture souhaité est un autre critère important. Si vous souhaitez une protection optimale, il peut être préférable d’opter pour une carte premium. Toutefois, si vous recherchez uniquement une assurance minimale, une carte standard pourrait suffire.

Mais choisir la meilleure carte pour voyager ne se limite pas à l’aspect assurance ; les frais bancaires sont également à prendre en compte.

Frais bancaires à l’étranger : quels coûts prévoir avec votre carte ?

Retraits et paiements à l’étranger

Au cours d’un voyage, les retraits d’argent liquide et les paiements par carte peuvent engendrer des frais supplémentaires. Ces coûts varient en fonction du type de carte et du pays dans lequel vous vous trouvez.

Frais liés au change

Lorsque vous utilisez votre carte dans un pays hors zone euro, des frais de change peuvent s’appliquer. Ils correspondent généralement à un pourcentage du montant dépensé.

Après avoir abordé les frais bancaires liés à l’utilisation d’une carte bancaire à l’étranger, voyons maintenant quelle est la meilleure carte pour voyager : visa ou MasterCard ?

Visa ou MasterCard en voyage : quelle carte offre les meilleures assurances ?

Couverture de l’assurance voyage Visa

Visa propose une gamme étendue de cartes, allant de la classique à la Infinite. Le niveau d’assurance voyage varie en fonction du type de carte souscrite.

Couverture de l’assurance voyage MasterCard

Tout comme Visa, masterCard offre une variété de cartes avec différents niveaux d’assurance. La couverture dépendra donc du choix que vous ferez entre les cartes standard, gold et World Elite.

Pour faire le meilleur choix entre ces deux options, comparez attentivement les garanties offertes par chaque carte en fonction de vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à solliciter votre banquier pour une aide personnalisée.

Au terme de cette exploration des assurances voyage liées aux cartes bancaires, il apparaît clairement qu’il est essentiel de bien comprendre les garanties proposées par votre banque avant votre départ. Ainsi informé, vous pourrez profiter pleinement de votre voyage en toute sérénité, sachant que vous êtes correctement assuré.

4.7/5 - (3 votes)