Tourisme : Découvrez les 10 pays les plus risqués pour les femmes

Le voyage est une activité enrichissante qui ouvre l’esprit et nous permet de découvrir différentes cultures. Cependant, pour les femmes, certaines destinations peuvent s’avérer plus risquées que d’autres. En effet, selon le Département d’État des États-Unis et divers sites de voyage, 10 pays se distinguent comme particulièrement dangereux pour les femmes en 2024. Il s’agit notamment de l’Égypte, de l’Inde, du Pakistan, de l’Arabie Saoudite, de la Colombie, du Maroc, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Mexique et du Kenya.

Les critères de risque pour les voyageuses

Taux de criminalité et d’agression sexuelle

Les taux élevés de criminalité et notamment d’agressions sexuelles sont un facteur clé à considérer lorsque vous choisissez votre destination. Des pays tels que l’Inde ou l’Afrique du Sud ont par exemple des niveaux élevés d’agressions envers les femmes.

Inégalités sociales et droits des femmes

Dans certains pays où les inégalités sociales sont frappantes et où les droits des femmes sont limités, comme en Arabie Saoudite, le risque pour une femme seule peut être accru.

Situation politique instable

L’instabilité politique, comme celle observée récemment en Égypte ou au Pakistan, peut aussi renforcer le risque pour les femmes voyageuses.

Ces critères ne doivent cependant pas nous faire oublier que chaque voyage est unique et que les expériences peuvent varier en fonction de nombreux facteurs. Passons maintenant à une analyse plus détaillée des pays à haut risque.

Destinations à haut risque : focus sur les enjeux pour les femmes

L’Égypte : le pays le plus dangereux

Considérée comme la destination la plus dangereuse pour les femmes voyageant seules, l’Égypte fait face à des menaces terroristes, une instabilité politique et un durcissement de la morale religieuse. Les conseils sont d’éviter tout contact visuel avec les hommes et d’utiliser Uber pour se déplacer.

L’Inde et le Pakistan : des pays à éviter

L’Inde et le Pakistan, en raison d’un taux élevé de violences sexuelles et d’une condition féminine précaire, sont également considérés comme des destinations à haut risque.

Le Maroc : un danger potentiel

En 2019, le Maroc a été considéré comme l’un des pays touristiques les plus dangereux pour les femmes qui voyagent seules. Des menaces ont été proférées à l’encontre de jeunes filles belges pour leur tenue jugée inappropriée.

Après avoir identifié ces facteurs de risque, nous conseillons de connaître certaines mesures de sécurité essentielles pour les femmes qui voyagent seules.

Précautions et conseils de sécurité pour femmes en voyage

Informez-vous avant et pendant le voyage

Il est essentiel de bien vous informer avant votre départ et pendant votre voyage. Renseignez-vous sur la situation politique actuelle, les coutumes locales, les lois concernant les femmes et d’autres aspects importants.

Voyagez avec une compagnie ou un groupe

Si possible, privilégiez le voyage en groupe, surtout si c’est votre première fois dans un pays à risque. Une présence masculine peut également dissuader certains comportements indésirables.

Restez discret quant à vos déplacements

Gardez une certaine discrétion sur vos plans de voyage et évitez de partager trop d’informations avec des inconnus.

Néanmoins, il existe heureusement des alternatives sûres pour celles qui souhaitent partir explorer le monde en toute sérénité.

Alternatives sécuritaires : les pays recommandés pour un tourisme féminin serein

Les pays nordiques : la sécurité avant tout

L’Iceland, la Norvège ou encore le Danemark sont reconnus comme étant très sûrs pour les femmes voyageuses grâce à leur taux de criminalité bas et à leurs politiques égalitaires.

Le Canada : un accueil chaleureux et sécurisé

Réputé pour son accueil chaleureux, le Canada est aussi un pays sûr pour les femmes voyageuses, avec un fort respect des droits de l’homme.

La Nouvelle-Zélande : la sécurité au bout du monde

Enfin, la Nouvelle-Zélande, grâce à sa stabilité politique et son faible taux de criminalité, est une excellente destination pour les femmes qui voyagent seules.

L’essentiel n’est pas seulement de choisir votre destination en fonction de sa sécurité apparente, mais aussi d’apprendre à être vigilant et préparé. Les femmes peuvent voyager partout dans le monde tant qu’elles sont bien informées et conscientes des risques éventuels. Alors, osez l’aventure tout en veillant à votre sécurité !

