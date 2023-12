Observation : Si vous avez des yeux perçants, trouvez le nombre 950 parmi les 958 en 20 secondes

Né et élevé à Paris, Lucas Moreau a toujours été fasciné par les histoires qui façonnent la vie quotidienne des gens. Après avoir obtenu son master en journalisme à Sciences Po, Lucas a travaillé pour diverses publications nationales, se spécialisant dans les sujets liés à la culture, l'art et la société. Depuis qu'il a rejoint ActuDaily en 2021, il a largement contribué à la section culturelle du site, éclairant les tendances actuelles et donnant la parole aux acteurs du monde de l'art. En dehors du journalisme, Lucas est un mélomane passionné et un fervent défenseur de la scène musicale indépendante française.