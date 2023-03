Défi mathématique et logique : seuls les génies des mathématiques peuvent trouver la réponse en moins de 22 secondes !

Les puzzles, les jeux de réflexion et les casse-tête sont devenus très populaires sur l’internet et les médias sociaux. Ce type de divertissement stimule l’esprit et nous pousse à utiliser nos capacités cognitives pour trouver des solutions. Un défi mathématique et logique particulièrement exigeant a suscité l’enthousiasme des internautes : seuls les plus grands génies des mathématiques parviendront à trouver la réponse en moins de 22 secondes.

Voici le défi : il existe une série d’égalités 8+4=212, 9+3=312 ET 8+2=410. Le but est de trouver la logique de calcul pour trouver le résultat de l’équation. 5+1= ?. Quelle solution allez-vous trouver et êtes-vous prêt à relever ce défi ?



Les tests de QI et les défis intellectuels sont utilisés pour mesurer l’intelligence d’une personne et son niveau de compréhension de concepts abstraits. Ils peuvent aider à évaluer le potentiel intellectuel d’une personne et à trouver des moyens innovants de résoudre des problèmes. Les tests de QI et les défis intellectuels stimulent la pensée critique et encouragent la prise de risques créatifs pour trouver des réponses innovantes. Ils favorisent également l’apprentissage et améliorent la mémoire en stimulant le cerveau.

Test de QI : Trouvez la logique de calcul pour trouver le résultat de l’équation 5+1= ?

Les tests de QI sont des énigmes variées qui mettent à l’épreuve nos compétences et nos capacités. Dans ce cas précis, nous devons trouver la logique des équations 8+4=212, 9+3=312 et 8+2=410 afin de résoudre l’équation 5+1= ? Nous devons examiner chaque équation et trouver la relation entre le calcul et le résultat.

Réussir un test de QI demande une concentration intense, car il faut être capable de comprendre la logique sous-jacente et d’en déduire le résultat correct. Nous devons être attentifs aux égalités données et à leur relation afin de trouver la solution à chaque énigme.

Dans ce cas précis, nous devons appliquer une certaine logique mathématique et constater que la valeur du résultat est égale à la somme des deux termes plus une constante.

La solution du défi mathématique le plus difficile est révélée !

La bonne réponse est 56 et a été trouvée en appliquant la formule A+B = (A/B) & (A+B). Voici les détails :

8 + 4 = (8/4) y (8+4) = 212

9 + 3 = (9/3) y (9+3) = 312

8 + 2 = (8/2) y (8+2) = 410

5 + 1 = (5/1) y (5+1) = 56

La réponse est donc 56.

De nombreuses personnes ont relevé le défi et pris le temps de trouver la solution – merci pour votre engagement et votre capacité à résoudre ce problème ! N’hésitez pas à partager ce défi sur les médias sociaux pour tester vos amis !

4.9/5 - (8 votes)

En tant que jeune média indépendant, Actudaily a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci ! Suivez-nous sur Google News