Running et alimentation crue : avantages et précautions

Le running est une discipline qui requiert un entraînement physique rigoureux et une alimentation équilibrée. De plus en plus de coureurs se tournent vers l'alimentation crue pour optimiser leurs performances. Cet article vous présente les avantages et les précautions à prendre lorsque l'on combine course à pied et alimentation crue.

Les bases de l'alimentation crue pour coureurs

Qu'est-ce que l'alimentation crue ?

L'alimentation crue, également connue sous le nom de crudivorisme, consiste à consommer des aliments non cuits ou peu transformés. Les adeptes de cette pratique prétendent qu'elle permet de préserver toutes les vitamines, minéraux et enzymes contenus dans les aliments.

Principes du crudivorisme pour sportifs

La base de l'alimentation crue pour les runners repose sur la consommation d'aliments frais, biologiques et non transformés. Elle comprend principalement des fruits, des légumes, des noix, des graines, des algues et parfois même des produits d'origine animale crus comme le poisson ou la viande séchée.

Après avoir saisi ces bases essentielles, il est temps d'explorer les bienfaits concrets que peut apporter une telle alimentation aux sportifs.

Comprendre les bienfaits du cru sur la performance sportive

Bénéfices nutritionnels pour le runner

L'un des principaux avantages de l'alimentation crue pour le coureur est sa richesse en nutriments. En effet, la cuisson peut détruire une partie des vitamines et enzymes présentes dans les aliments. Le crudivorisme permet donc de consommer ces éléments en plus grande quantité, ce qui peut optimiser la performance sportive.

Favoriser une meilleure digestion

Une autre raison pour laquelle de nombreux coureurs adoptent cette alimentation est qu'elle favorise une belle digestion . En effet, elle contient généralement moins de graisses saturées et plus de fibres, ce qui peut aider à garder un ventre plat et éviter les problèmes digestifs pendant l'effort.

Maintenant que nous avons établi les bienfaits du régime cru sur la performance sportive, penchons-nous sur l'alimentation spécifique à privilégier avant l'effort.

Alimentation crue et course à pied : que manger avant l'effort ?

Apports énergétiques nécessaires avant la course

Pour optimiser votre run, il est essentiel d'avoir une bonne réserve d'énergie. Avant une sortie running, privilégiez des aliments riches en glucides comme les fruits secs ou les smoothies à base de fruits frais.

Répartition des repas pré-effort

Petit-déjeuner : banane écrasée avec quelques amandes.

Déjeuner : salade verte aux légumes variés et graines germées.

Encas : smoothie de fruits frais et dattes.

Une fois le repas pré-effort encadré, il convient de s'intéresser à l'importance de planifier son alimentation crue sur le long terme pour améliorer l'endurance.

Planifier son alimentation crue pour améliorer l'endurance en running

Adopter une stratégie nutritionnelle adaptée

Pour éviter le fameux « mur des 30 km », il est crucial d'adopter une stratégie nutritionnelle bien pensée. Cela implique de planifier vos repas et de veiller à un apport suffisant en protéines, glucides et bons lipides chaque jour.

Exemple de menu quotidien crudivore pour runner

Jour Petit-déjeuner Déjeuner Dîner Lundi Smoothie aux fruits rouges et graines de chia Salade verte aux noix et avocat Jus vert et carpaccio de légumes au citron

Reste un point essentiel à aborder : l'hydratation, véritable alliée du runner adepte du crudivorisme.

Hydratation et nutrition vivante : duo gagnant pour le runner

L'importance de l'eau dans la performance sportive

L'eau est vitale pour le sportif, elle permet de compenser les pertes hydriques liées à la transpiration durant l'effort. Une bonne hydratation favorise également une meilleure digestion et participe à l'élimination des déchets de l'organisme.

Les aliments naturellement hydratants

Avec une alimentation crue, vous consommez beaucoup de fruits et légumes qui contiennent naturellement beaucoup d'eau, ce qui contribue à maintenir une bonne hydratation.

Passons maintenant aux aspects concernant la récupération post-effort.

Gérer sa récupération post-course grâce à l'alimentation crue

Nutrition et récupération : un tandem efficace

Après un effort intense, il est essentiel de reconstituer ses réserves en nutriments. Les fruits frais, riches en vitamines et minéraux, constituent d'excellentes options pour un snack réparateur après course.

Quelques idées d'aliments crus pour optimiser la récupération

Fruits secs (abricots, figues).

Purée d'amandes sur du pain complet germé.

Jus vert (concombre, céleri, pomme).

Enfin, abordons les précautions nécessaires lorsqu'on adopte ce type de régime alimentaire.

Précautions et conseils pratiques pour une transition réussie vers le cru

Vérifier ses apports nutritionnels

Il est crucial de s'assurer que vous consommez suffisamment de protéines, notamment si vous pratiquez régulièrement des sports d'endurance comme le running.

Ecouter son corps

Chaque organisme est unique. Il est donc essentiel d'écouter les signaux de votre corps lors de cette transition alimentaire et d'adapter votre régime en conséquence.

En guise de point final, il convient de rappeler les idées clés.

Ce tour d'horizon sur la combinaison entre course à pied et alimentation crue nous a permis de comprendre les avantages nutritionnels liés à ce type de régime pour le runner. Nous avons également souligné l'importance d'une bonne hydratation et d'une stratégie nutritionnelle bien planifiée pour optimiser ses performances sportives. Toutefois, une telle transition alimentaire nécessite quelques précautions pour s'assurer de ne pas mettre sa santé en danger. Enfin, n'oubliez jamais que chaque coureur est unique : écoutez votre corps et adaptez votre alimentation à vos besoins spécifiques.