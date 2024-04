personnes



Toucher de pieds : commencez par vous tenir debout, jambes légèrement écartées. Inspirez profondément et, en expirant, essayez de toucher vos pieds avec vos mains sans plier les genoux. Si nécessaire, fléchissez légèrement les genoux pour éviter toute tension. Maintenez cette position pendant quelques secondes avant de remonter doucement.

L'étirement du chat : à quatre pattes sur votre tapis, arrondissez votre dos en inspirant profondément comme un chat qui s'étire (*la cyphose*). En expirant, creusez le dos (*la lordose*). Faites cet exercice doucement et rythmiquement pour étirer la colonne vertébrale.

Fente avant : debout, faites un grand pas en avant et fléchissez le genou de la jambe avancée tout en gardant l'autre jambe tendue derrière vous. Gardez le dos droit et poussez légèrement sur la hanche de la jambe arrière pour sentir l'étirement. Changez ensuite de jambe.

Pour chaque exercice, l'idéal est de maintenir l'étirement entre 15 et 30 secondes et de répéter le mouvement deux à trois fois.

Incluez ces exercices dans votre routine matinale ou lors des pauses au cours de la journée. La régularité est clé pour observer des progrès significatifs.

L'info en plus

Pourquoi travailler sa souplesse ? Gagner en souplesse permet non seulement d'améliorer votre amplitude de mouvement mais également de diminuer les risques de blessures lors d'autres activités physiques. De plus, cela favorise une meilleure circulation sanguine et peut aider à réduire les tensions musculaires accumulées au quotidien.

