Traitements naturels pour soigner une amygdalite : ce qu’il faut savoir

L’amygdalite est une inflammation des amygdales souvent douloureuse qui peut gâcher votre quotidien. Heureusement, plusieurs remèdes naturels existent pour apaiser les maux de gorge et favoriser la guérison. Découvrez comment préparer un traitement DIY (Do It Yourself) à base d’ingrédients naturels.

10 0 facile € Ingrédients ml 3 c. à soupe de Miel 1 c. à soupe de Vinaigre de cidre bio 1 c. à soupe de Jus de citron frais 250 ml de Eau tiède Ustensiles Cuillère à soupe Verre doseur Petit bol Préparation Étape 1 Mélanger le miel avec le vinaigre de cidre et le jus de citron dans un petit bol. Étape 2 Diluer le mélange avec l’eau tiède jusqu’à obtenir une solution homogène. Mon astuce bien-être Pour renforcer l’effet du traitement, vous pouvez ajouter une pincée de sel marin, connu pour ses vertus antibactériennes. Mode d’utilisation Gargariser (action de faire circuler doucement un liquide dans la gorge en inclinant la tête vers l’arrière) la solution pendant une minute puis recracher. Répéter ce processus plusieurs fois par jour jusqu’à amélioration des symptômes. L’info en plus Ce type de DIY (Do It Yourself) s’avère utile pour soulager les symptômes d’une amygdalite mais ne remplace pas une consultation médicale si nécessaire. Les ingrédients utilisés sont reconnus pour leurs propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires qui peuvent aider à combattre l’infection tout en apaisant la douleur. Imprimer

