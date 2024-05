Améliorer sa résistance à l'effort ne passe pas uniquement par un entraînement physique régulier. La maîtrise de la respiration est une composante essentielle pour optimiser ses performances et son bien-être. Aujourd'hui, je vous propose une recette DIY santé : des techniques de respiration simples à pratiquer chez soi pour augmenter votre endurance.

Ingrédients





séance



Ustensiles

chronomètre ou smartphone avec application de timer

Préparation

Étape 1

Commencez par trouver une position confortable, que ce soit assis sur une chaise les pieds bien ancrés au sol ou allongé sur le dos, les bras le long du corps.

Étape 2

Pratiquez la respiration diaphragmatique (la partie inférieure des poumons) : inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre puis expirez doucement par la bouche en rentrant le ventre.

Étape 3

Échauffez vos poumons en augmentant progressivement la durée de l'inspiration et de l'expiration. Commencez par inspirer pendant 3 secondes, retenez votre souffle pendant 2 secondes et expirez sur 3 secondes. Augmentez ensuite progressivement jusqu'à atteindre des cycles respiratoires plus longs.

Étape 4

Passez à la respiration alternée, ou Anuloma Viloma: bouchez une narine avec le pouce, inspirez profondément avec l'autre narine, puis bouchez-la et expirez par la narine opposée. Ce processus aide à équilibrer les deux hémisphères du cerveau et améliore la concentration.

Mon astuce bien-être Pour sentir pleinement les effets des exercices de respiration, pratiquez-les régulièrement, idéalement tous les jours.

Conseils d'utilisation

Utilisez ces techniques de respiration avant vos séances sportives pour préparer vos poumons et après pour récupérer. Elles sont également bénéfiques hors contexte sportif, quand vous cherchez à vous détendre ou à diminuer votre stress.

L'info en plus Pour aller plus loin dans cette quête d'endurance via la respiration, considérez intégrer d'autres formes d'exercices tels que le yoga ou le pilates qui mettent un fort accent sur le contrôle du souffle couplé au mouvement. Note : Ces conseils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel médical. En cas de condition spécifique ou si vous débutez toute nouvelle activité physique importante, consultez toujours un médecin au préalable.