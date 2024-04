ml



Mesurer 250 ml d'eau et la verser dans la casserole.

Porter l'eau à ébullition puis laisser refroidir jusqu'à température ambiante.

Peser 20 g de chlorure de magnésium à l'aide de la balance de précision.

Dissoudre le chlorure de magnésium dans l'eau tiède en remuant avec la cuillère jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous.

Transvaser la solution obtenue dans la bouteille en verre et bien refermer.

Il est recommandé de commencer par une faible dose, comme un petit verre (environ 30 ml) par jour, pour observer comment votre corps réagit. Si tout va bien, vous pouvez augmenter progressivement jusqu'à atteindre la dose quotidienne conseillée.

L'info en plus

Le DIY (Do It Yourself) santé est un moyen pratique et souvent économique d'apporter des solutions naturelles aux petits désagréments du quotidien. En confectionnant vous-même cette cure, vous avez l'assurance de connaître tous les ingrédients utilisés et pouvez adapter les dosages à vos besoins. N'oubliez pas que cette cure ne remplace pas un avis médical professionnel en cas de symptômes persistants.

Note importante : Le chlorure de magnésium peut avoir un effet laxatif si consommé en grande quantité; il convient donc d'en ajuster la dose individuellement.

