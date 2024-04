Lorsque la diarrhée frappe, c'est notre système digestif qui appelle à l'aide. Adopter une alimentation appropriée peut grandement contribuer à soulager les symptômes et accélérer le processus de guérison. Dans cet article, nous allons vous proposer une recette DIY santé pour préparer une boisson adaptée en cas de diarrhée.

5 0 facile €

Ingrédients





litre



1 litre de eau 1 cuillère à café de sel 2 cuillères à soupe de sucre 2 cuillères à soupe de jus de citron frais 1/2 cuillère à café de bicarbonate de sodium (optionnel)

Ustensiles

récipient avec couvercle cuillère verre doseur

Préparation

Étape 1

Réunir tous les ingrédients. Assurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut sous la main avant de commencer.

Étape 2

Dissoudre le sel et le sucre dans l'eau. Versez d'abord l'eau dans le récipient, puis ajoutez lentement le sel et le sucre en remuant constamment avec la cuillère jusqu'à complète dissolution.

Étape 3

Ajouter le jus de citron. Pressez des citrons frais pour obtenir environ deux cuillères à soupe de jus et incorporez-les à la solution. Le citron apportera un peu de vitamine C et améliorera le goût.

Étape 4

Inclure du bicarbonate de sodium si désiré. Cette étape est facultative mais il peut aider à neutraliser l'acidité dans l'estomac.

Mon astuce bien-être Pour éviter toute irritation supplémentaire, privilégiez des aliments faciles à digérer comme les bananes, le riz blanc ou les compotes pendant cette période.

Dosage adapté selon vos besoins

Pour utiliser cette solution efficacement, buvez-en petit à petit tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de consommer tout d'un coup, mais plutôt par petites gorgées régulières afin de maintenir une bonne hydratation sans surcharger votre système digestif déjà sensible.

L'info en plus Ce type de DIY santé reflète l'approche ORS (solution de réhydratation orale) recommandée par les professionnels de santé en cas de diarrhée légère. Elle vise non seulement à compenser la perte en fluides et sels minéraux due aux épisodes diarrhéiques mais également à fournir une source d'énergie simple via le sucre. Pour en savoir plus ou en cas de symptômes sévères, consultez toujours un professionnel. Imprimer