Chaque année, à l’approche de la saison froide, un phénomène bien connu refait surface : la prise de poids en hiver. Ce fait largement observé a souvent été attribué à une consommation accrue de plats copieux ou à une baisse d’activité physique. Or, il s’avère que les mécanismes sous-jacents sont singulièrement plus complexes. Ils mêlent biologie, psychologie et facteurs socioculturels pour aboutir à ce résultat communément appelé « kilos d’hiver ». Tentons d’en comprendre les tenants et aboutissants.

Les raisons physiologiques de la prise de poids en hiver

Rétention des graisses : un processus naturel durant l’hiver

Selon une étude de l’Université de l’Alberta publiée en 2022, notre organisme serait influencé par le rythme solaire tout au long des saisons. Durant l’été, l’exposition à la lumière du soleil inhiberait le stockage des graisses par les adipocytes (cellules graisseuses). En revanche, cette fonctionnalité est amoindrie pendant l’hiver où le manque de lumière naturelle entraîne une tendance accrue à conserver davantage de lipides et donc à accumuler les graisses. C’est ce qu’on appelle la rétention des graisses.

Le rôle du métabolisme et de l’alimentation hivernale

L’appel des calories : alimentation hivernale et hausse de la consommation énergétique

L’hiver, avec ses journées plus courtes et ses températures basses, conduit souvent à une modification de nos habitudes alimentaires. Les plats gras et caloriques, souvent synonymes de chaleur et de réconfort, prennent alors le pas sur les aliments frais et légers. Cette consommation accrue d’aliments riches en calories est l’une des raisons principales du déséquilibre entre apports caloriques et dépenses énergétiques.

L’influence du froid sur nos habitudes alimentaires

Fêtes de fin d’année : un contexte propice aux excès alimentaires

C’est un fait indéniable : les fêtes de fin d’année qui ponctuent la saison hivernale sont souvent synonymes d’excès alimentaires. Ces moments conviviaux autour de tables bien garnies favorisent une prise de poids qui s’additionne à celle engendrée par les autres facteurs déjà mentionnés.

Déprime saisonnière et appétit accru : une réalité hivernale

Moral en berne et besoin de réconfort culinaire

Le manque de lumière naturelle en hiver provoque chez certains individus ce que l’on nomme communément la « déprime saisonnière ». L’état émotionnel impactant directement nos comportements alimentaires, il n’est pas rare que ces derniers se tournent vers des aliments sucrés ou gras pour contrer cette sensation de tristesse. L’augmentation de l’appétit en hiver est donc aussi liée à cet état psychologique.

Comment contrer la prise de poids avec des habitudes saines

Maintenir une activité physique régulière et opter pour une alimentation équilibrée

Pour parer à la prise de poids pendant l’hiver, deux solutions principales se distinguent : le maintien d’une activité physique régulière et le choix d’une alimentation équilibrée. Malgré le froid, notre recommandation, continuer à bouger, que ce soit par la pratique d’un sport ou par des activités plus douces comme la marche. Parallèlement, il est indispensable d’intégrer des fruits et légumes dans son alimentation pour compenser les excès caloriques inévitables en cette saison.

Pour terminer, rappelons-nous que la prise de poids en hiver est un phénomène naturel multifactoriel mêlant biologie, comportements alimentaires influencés par le climat et émotions. La conscientisation de ces éléments peut nous aider à mieux gérer notre poids durant cette période froide tout en profitant sereinement des plaisirs hivernaux.

