Une déchirure musculaire intercostale peut survenir lorsque l'on s'adonne à des efforts physiques intenses ou lors de mouvements brusques. Cette blessure, située entre les côtes, se manifeste par une douleur aiguë, rendant la respiration difficile. Dans cet article, nous explorons une méthode DIY (Do It Yourself, c'est-à-dire « Faites-le vous-même ») pour soulager et soigner cette affection douloureuse.

20 minutes 0 minutes facile €€ Ingrédients



ml

50 ml de huile d'arnica 10 gouttes de huile essentielle de gaulthérie 5 gouttes de huile essentielle d'hélichryse italienne 5 gouttes de huile essentielle de lavande aspic 150 ml de gel d'aloe vera Ustensiles bol cuillère en bois flacon en verre avec bouchon Préparation Étape 1 Mélanger l'huile d'arnica avec les huiles essentielles de gaulthérie, d'hélichryse italienne et de lavande aspic dans un bol propre. Étape 2 Incorporer le gel d'aloe vera au mélange précédent afin de créer une préparation homogène. Étape 3 Transvaser la préparation dans un flacon en verre propre et sec. Mon astuce bien-être Pour renforcer l'effet apaisant, conservez le mélange au réfrigérateur pour obtenir une sensation de frais lors de l'application. Comment utiliser votre soin DIY contre la déchirure musculaire intercostale ? Appliquez doucement le remède sur la zone endolorie sans presser. Utilisez jusqu'à quatre fois par jour jusqu'à amélioration des symptômes. Évitez toute utilisation sur une plaie ouverte et consultez un médecin si la douleur persiste. L'info en plus Pour plus d'informations sur les alternatives naturelles aux problèmes musculaires et articulaires, je vous invite à consulter des ouvrages spécialisés en aromathérapie ou à rencontrer un professionnel de santé formé aux médecines douces. Imprimer 4.3/5 - (9 votes)