Désinfectez tous vos ustensiles et le plan de travail avant de commencer.

Mélangez dans le bol le gel d'aloe vera avec l'huile de noix de coco préalablement fondue si celle-ci est solide.

Incorporez ensuite les huiles essentielles de lavande vraie (apaisante) et de tea tree (antibactérienne), goutte à goutte tout en remuant délicatement avec la cuillère en bois.

Transférez la préparation dans le flacon propre puis fermez-le hermétiquement.

Appliquez la préparation DIY deux fois par jour sur la zone affectée après l'avoir nettoyée avec un savon doux. Assurez-vous d'avoir les mains propres pour éviter toute contamination supplémentaire.

L'info en plus

Rappel important : Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un professionnel de santé. Les huiles essentielles ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants. Toujours réaliser un test cutané avant utilisation complète pour écarter tout risque d'allergie.

