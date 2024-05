Dans la quête d'un sommeil réparateur, les ronflements peuvent représenter un véritable obstacle, tant pour la personne affectée que pour son entourage. Heureusement, des solutions DIY (Do It Yourself) existent pour atténuer ce phénomène. Aujourd'hui, nous vous proposons de concocter une recette simple et naturelle à base d'huiles essentielles reconnues pour leurs vertus apaisantes sur le système respiratoire.

10 minutes 0 minutes facile €€ Ingrédients



ml

40 ml de Huile d'olive 5 gouttes de Huile essentielle de menthe poivrée 5 gouttes de Huile essentielle d'eucalyptus 5 gouttes de Huile essentielle de marjolaine Ustensiles flacon en verre de 50ml avec compte-gouttes petit entonnoir Préparation Étape 1 Dans un flacon en verre propre et sec, versez l'huile d'olive qui servira de base à notre préparation. Étape 2 Ajoutez délicatement les huiles essentielles de menthe poivrée, d'eucalyptus et de marjolaine en utilisant le compte-gouttes. Ces huiles sont connues pour leur capacité à décongestionner les voies respiratoires et à favoriser une respiration plus aisée. Étape 3 Fermez le flacon et agitez-le doucement afin de permettre aux différentes huiles de bien se mélanger. Étape 4 Laissez reposer votre mixture pendant environ une heure avant la première utilisation; cela permettra aux arômes des huiles essentielles de s'équilibrer. Mon astuce bien-être Si vous ne disposez pas de flacon avec compte-gouttes, vous pouvez également utiliser une pipette ou tout autre instrument permettant un dosage précis. Conseils d'utilisation Avant le coucher, appliquez une petite quantité du mélange sous chaque narine. Assurez-vous que la peau est propre avant l'application. Massez légèrement pour aider l'absorption des huiles et faciliter ainsi leur action pendant la nuit. L'info en plus Pour aller plus loin dans cette démarche DIY santé, il est important de comprendre que les ronflements peuvent avoir des origines variées telles que des problèmes ORL (Oto-Rhino-Laryngologie), une mauvaise position durant le sommeil ou encore l'obésité. N'hésitez pas à consulter un spécialiste si vos ronflements persistent malgré l'utilisation régulière du remède proposé ici. NB : Les huiles essentielles sont puissantes et ne conviennent pas à tout le monde; elles sont notamment déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes et aux jeunes enfants. Imprimer 4.9/5 - (7 votes)