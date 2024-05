Alors que la saison froide bat son plein, les rhumes font leur apparition et perturbent notre quotidien. Heureusement, il existe des méthodes naturelles pour apaiser ces symptômes désagréables. Parmi elles, l'inhalation d'huiles essentielles se révèle être un remède efficace pour décongestionner les voies respiratoires. Suivez cette recette DIY (Do It Yourself, ou Faites-le vous-même) pour préparer votre propre séance d'inhalation à domicile.

250 ml de Eau 2 gouttes de Huile essentielle d'eucalyptus 1 goutte de Huile essentielle de menthe poivrée 1 goutte de Huile essentielle de thym Ustensiles Un bol résistant à la chaleur Une serviette grande taille Préparation Étape 1 Remplissez un bol résistant à la chaleur avec 250 ml d'eau bouillante. Étape 2 Ajoutez immédiatement 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée et 1 goutte d'huile essentielle de thym dans l'eau. Étape 3 Placez votre visage au-dessus du bol, en prenant soin de ne pas être trop proche pour éviter tout risque de brûlure. Étape 4 Couvrez votre tête et le bol avec une grande serviette afin de créer une sorte de tente qui gardera la vapeur concentrée autour de votre visage. Étape 5 Respirez profondément pendant environ 5 à 10 minutes, en prenant des pauses si nécessaire. Mon astuce bien-être Pour amplifier l'effet des huiles essentielles, fermez les yeux durant l'inhalation afin de détendre davantage vos sens. Conseils pratiques pour une inhalation réussie Assurez-vous que la pièce est suffisamment chaude et à l'abri des courants d'air. Utilisez cette méthode jusqu'à deux fois par jour lorsque vous ressentez les premiers signes du rhume. Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'asthme ou d'épilepsie, consultez un professionnel avant toute utilisation. L'info en plus Pourquoi opter pour ce type de remède DIY? Les huiles essentielles sont reconnues pour leurs propriétés antivirales, antibactériennes et décongestionnantes. L'inhalation permet aux actifs volatils des huiles essentielles de pénétrer directement dans les voies respiratoires pour une action rapide et ciblée. En savoir plus sur les bienfaits spécifiques des huiles utilisées peut vous aider à adapter votre remède selon vos besoins. Imprimer 4.2/5 - (6 votes)