La sciatique, cette douleur aiguë qui irradie le long du nerf sciatique, peut devenir un véritable calvaire au quotidien. Heureusement, des solutions DIY (Do It Yourself) existent pour apaiser ces désagréments. Aujourd'hui, nous vous proposons une recette simple et naturelle pour soulager efficacement une sciatique.

20 minutes 0 minutes facile € Ingrédients



ml

100 ml de huile de millepertuis 40 gouttes de huile essentielle de gaulthérie couchée 35 gouttes de huile essentielle d'eucalyptus citronné 25 gouttes de huile essentielle de lavande aspic Ustensiles flacon en verre teinté de 250 ml avec compte-gouttes pipette ou petit entonnoir Préparation Étape 1 Premièrement, assurez-vous que votre flacon soit bien propre et sec avant utilisation. Étape 2 Deuxièmement, versez délicatement l'huile de millepertuis dans le flacon en utilisant la pipette ou un petit entonnoir pour éviter tout déversement. Étape 3 Troisièmement, ajoutez les huiles essentielles : la gaulthérie couchée, suivie de l'eucalyptus citronné et enfin la lavande aspic. Il est important de respecter cet ordre pour optimiser l'efficacité du mélange. Étape 4 Finalement, fermez le flacon et agitez-le doucement pour que les huiles se mélangent bien. Laissez reposer votre préparation environ une heure avant la première utilisation. Mon astuce bien-être Pour renforcer l'effet anti-inflammatoire, gardez le mélange au frais après chaque utilisation. Application du remède Dès les premiers signes de douleur, massez doucement mais fermement la zone affectée avec quelques gouttes du mélange. Répétez jusqu'à trois fois par jour si nécessaire. Toujours tester sur une petite surface avant d'appliquer plus généralement pour éviter toute réaction allergique. L'info en plus Ces huiles essentielles sont connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires et analgésiques qui peuvent être très bénéfiques dans le traitement des symptômes liés à la sciatique. Cependant, il est crucial de consulter un professionnel de santé avant d'utiliser ces remèdes, surtout si vous êtes enceinte, allaitante ou sous médication spécifique. Imprimer 4.8/5 - (11 votes)