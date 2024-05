Les douleurs intercostales peuvent être à la fois inconfortables et préoccupantes, traduisant parfois une simple tension musculaire ou annonçant des affections plus sérieuses. Heureusement, il existe des remèdes naturels pour apaiser ces douleurs. Dans cet article, découvrez comment réaliser une préparation DIY (Do It Yourself), autrement dit « fait maison », pour calmer les gênes intercostales.

40 ml de Huile végétale d'arnica 5 gouttes de Huile essentielle de gaulthérie 5 gouttes de Huile essentielle de lavande aspic 5 gouttes de Huile essentielle d'eucalyptus citronné Ustensiles Flacon en verre de 50 ml Entonnoir Pipette doseuse ou compte-gouttes Préparation Étape 1 Commencez par désinfecter soigneusement votre plan de travail ainsi que tous les ustensiles qui seront utilisés. Étape 2 A l'aide de la pipette doseuse, mesurez puis versez l'huile végétale d'arnica dans le flacon en verre. L'arnica est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Étape 3 Ajoutez ensuite les huiles essentielles : gaulthérie, lavande aspic et eucalyptus citronné. Ces huiles sont connues pour leurs vertus analgésiques et relaxantes. Étape 4 Fermez le flacon et secouez-le délicatement pour mélanger les huiles entre elles. Mon astuce bien-être Durant la préparation, veillez à ne pas toucher l'intérieur du flacon avec vos doigts pour éviter toute contamination. Pour utiliser cette préparation anti-douleur, appliquez quelques gouttes sur la zone douloureuse et massez délicatement jusqu'à absorption complète. Répétez l'opération jusqu'à trois fois par jour si nécessaire. L'info en plus L'importance des DIY santé : Les remèdes faits maison permettent non seulement un contrôle total sur les composants utilisés mais favorisent également une approche plus naturelle et personnalisée du bien-être. Imprimer 4.5/5 - (11 votes)