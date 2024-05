La constipation, un trouble du transit intestinal fréquent, peut être source d'inconfort et de stress. Heureusement, des solutions naturelles et efficaces existent pour soulager ce désagrément. Découvrons ensemble comment préparer une recette santé DIY à base d'ingrédients simples pour améliorer le quotidien.

2 cuillères à soupe de graines de lin 250 ml de eau 3 figues sèches 1 cuillère à café de huile d'olive

verre doseur casserole cuillère en bois

Trempez les graines de lin dans l'eau pendant la nuit. Cela va permettre aux fibres solubles qu'elles contiennent de former un gel mucilagineux, qui facilitera le transit en augmentant le volume des selles.

Pour chaque figue sèche, faites une incision et insérez-y une petite quantité d'huile d'olive. Les figues sont riches en fibres et aident également au passage plus fluide des aliments dans les intestins.

Le lendemain matin, buvez l'eau contenant les graines de lin et mangez les figues préparées. L'eau aidera à hydrater le colon et contribuera à un effet laxatif doux mais efficace.

Mon astuce bien-être Certaines personnes trouvent utile de chauffer légèrement l'eau avec les graines de lin pour renforcer la formation du gel avant la consommation.

Soulagement de la constipation

Cette préparation est recommandée en cas de constipation occasionnelle. Buvez-la une fois par jour jusqu'à ce que vous ressentiez un soulagement. N'oubliez pas que l'hydratation générale est cruciale : buvez abondamment tout au long de la journée.

L'info en plus Les bienfaits des remèdes naturels: en choisissant des méthodes naturelles pour traiter la constipation, vous optez pour une approche douce qui respecte votre corps sans recourir à des médicaments chimiques potentiellement agressifs pour votre système digestif.

Prenez soin de vous et privilégiez toujours des produits biologiques pour vos recettes santé DIY !