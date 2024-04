personnes



Mélangez un sachet de solution de réhydratation orale dans l'eau suivant les instructions sur l'emballage. Ce mélange aidera à compenser la perte de sels minéraux due aux diarrhées et vomissements.

Râpez la racine de gingembre frais après l'avoir soigneusement lavée. Le gingembre est reconnu pour ses propriétés antiémétiques (qui préviennent ou stoppent les nausées et vomissements).

Ajoutez du miel dans le mélange précédent pour adoucir le goût si nécessaire.

Buvez régulièrement le mélange tout au long de la journée pour éviter la déshydratation. Commencez par petites gorgées si vous avez du mal à garder les liquides.

L'info en plus

La gastro-entérite, souvent appelée simplement ‘gastro', est une inflammation du système digestif qui cause diarrhée, crampes abdominales et parfois nausées et vomissements. Bien qu'elle soit généralement causée par un virus, il existe des mesures simples et efficaces que chacun peut prendre chez soi pour en soulager les symptômes rapidement.

