Lorsque les glaires s'accumulent dans la gorge, cela peut devenir inconfortable et même gêner la respiration. Heureusement, il existe des remèdes DIY simples pour apaiser et éliminer ces sécrétions. Suivez cette recette naturelle pour retrouver confort et bien-être.

3 cuillères à soupe de miel 1 citron de jus de citron frais 200 ml de eau tiède 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude Ustensiles cuillère verre doseur presse-citron Préparation Étape 1 Pressez le jus d'un citron à l'aide du presse-citron. Étape 2 Diluez le bicarbonate de soude dans l'eau tiède jusqu'à dissolution complète. Étape 3 Ajoutez le miel et le jus de citron frais au mélange d'eau et de bicarbonate. Étape 4 Mélangez bien le tout avec la cuillère jusqu'à obtenir une solution homogène. Mon astuce bien-être Pour maximiser l'efficacité du remède, consommez-le sur un estomac vide. Mode d'emploi Pour profiter des bienfaits de cette préparation, buvez-la lentement en petites gorgées dès les premiers signes d'encombrement. Le miel va adoucir votre gorge tandis que le citron aidera à décomposer les glaires. Quant au bicarbonate, il agira comme un antiseptique, contribuant ainsi à nettoyer votre gorge. L'info en plus Ce type de DIY santé repose sur l'utilisation d'ingrédients naturels et reconnus pour leurs propriétés bénéfiques contre les maux de gorge. Cependant, si vos symptômes persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Imprimer 4.2/5 - (5 votes)