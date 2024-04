ml



Commencez par verser l'eau dans un verre.

Ajoutez ensuite le sel et mélangez bien jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous.

Incorporez le miel et remuez jusqu'à obtenir une solution homogène.

Terminez par ajouter le jus de citron frais et mélangez à nouveau.

Pour une gestion au quotidien de l'hypotension, vous pouvez prendre ce mélange chaque matin. Cependant, si les symptômes persistent ou s'aggravent, il est important de consulter un professionnel de santé.

L'info en plus

Cette recette tire parti du sel, qui augmente la quantité d'eau dans votre sang et donc la tension artérielle. Le miel apporte une touche énergétique grâce à ses sucres naturels tandis que le citron offre de la vitamine C et favorise l'équilibre électrolytique du corps. N'oubliez pas que ces conseils ne remplacent en aucun cas l'avis d'un spécialiste. Pour en savoir plus sur les façons naturelles de gérer votre tension artérielle, n'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires ou à parler avec votre médecin.

