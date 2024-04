litre



Dissolution du miel : Commencez par dissoudre le miel dans un peu d'eau tiède pour faciliter son mélange avec les autres ingrédients.

Jus de citron : Pressez le jus des citrons jusqu'à obtenir la quantité nécessaire et versez-le dans la bouteille.

Ajout des épices : Râpez finement le gingembre frais et ajoutez-le au mélange, puis incorporez le curcuma et une pincée de poivre noir moulu. Le poivre noir aide à mieux absorber la curcumine contenue dans le curcuma.

Mélange final : Ajoutez l'eau filtrée ou de source jusqu'à remplir la bouteille, puis fermez-la et secouez énergiquement pour bien mélanger tous les ingrédients.

Pour bénéficier pleinement des effets détoxifiants, consommez cette boisson chaque matin à jeun pendant une semaine. Cela permettra à votre organisme d'éliminer les toxines accumulées et de stimuler le fonctionnement du foie.

L'info en plus

Pourquoi cette cure est-elle bénéfique ?

Le jus de citron, riche en vitamine C, aide non seulement à nettoyer le foie, mais aussi à renforcer le système immunitaire. Le gingembre, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, contribue également à améliorer la digestion. Quant au curcuma, il est célèbre pour sa capacité à protéger et régénérer les cellules hépatiques grâce à son composant actif : la curcumine.

