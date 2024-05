La lutte contre les odeurs corporelles peut s'apparenter à un véritable défi quotidien. Cependant, avec quelques astuces simples et des produits naturels, il est possible de neutraliser ces désagréments efficacement. Suivez ces conseils clés pour créer votre propre déodorant DIY et dire adieu aux odeurs indésirables.

20 minutes 0 minutes facile € Ingrédients



ml

30 g de bicarbonate de sodium 40 g de huile de coco 20 g de fécule de maïs 15 gouttes de huile essentielle de palmarosa Ustensiles bol cuillère pot en verre avec couvercle Préparation Étape 1 Mélangez le bicarbonate de sodium et la fécule. Dans un bol propre, combinez le bicarbonate de sodium (un agent neutralisant les odeurs) avec la fécule de maïs (qui va absorber l'humidité). Remuez bien pour obtenir un mélange homogène. Étape 2 Faites fondre l'huile de coco. L'huile de coco est reconnue pour ses propriétés hydratantes et anti-bactériennes. Faites-la légèrement tiédir jusqu'à ce qu'elle devienne liquide, puis versez-la sur le mélange sec. Étape 3 Ajoutez les huiles essentielles. L'huile essentielle de palmarosa est choisie pour son action déodorante puissante. Incorporez-la soigneusement au reste des ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène. Étape 4 Transférez dans un pot en verre. Utilisez une cuillère pour remplir un pot en verre préalablement stérilisé. Tassez bien la préparation pour éviter l'air qui pourrait altérer la qualité du déodorant. Mon astuce bien-être Pour renforcer l'action antibactérienne, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree à votre préparation. Conseils d'utilisation Pour appliquer votre déodorant DIY, prenez une petite quantité du produit avec vos doigts propres et massez doucement sur les aisselles propres et sèches. Réutilisez après chaque douche ou au besoin durant la journée. L'info en plus Le DIY en matière de soins corporels est non seulement économique mais aussi écologique. En fabriquant vous-même vos produits, vous contrôlez les ingrédients utilisés et réduisez considérablement les déchets liés aux emballages. De plus, en choisissant des composants naturels, vous limitez votre exposition aux substances chimiques potentiellement nocives présentes dans certains déodorants commerciaux. Avertissement : Avant toute utilisation d'huiles essentielles, assurez-vous que vous n'y êtes pas allergique et respectez les dosages recommandés. Imprimer 4.2/5 - (6 votes)