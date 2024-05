ml



Mélangez les graines de chia avec le jus de pomme bio dans un blender. Laissez reposer pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe légèrement.

Incorporez délicatement le curcuma, le gingembre râpé ainsi que l'ail écrasé au mélange épais.

Ajoutez le jus d'un citron fraîchement pressé pour apporter un peu d'acidité et renforcer l'effet hypocholestérolémiant (*qui aide à abaisser le cholestérol sanguin*).

Transvasez la préparation dans un récipient hermétique et secouez bien afin que tous les ingrédients soient parfaitement intégrés.

Il est recommandé de boire un verre de cette préparation chaque matin. Une consommation régulière associée à une alimentation équilibrée peut contribuer à la réduction du mauvais cholestérol (LDL) et favoriser l'équilibre lipidique.

L'info en plus

Pour aller plus loin dans la gestion de votre cholestérol, pensez à inclure une activité physique régulière et évitez les aliments trop riches en graisses saturées. En savoir plus sur l'alimentation anti-cholestérol peut vous aider à prendre soin de votre santé cardiovasculaire sur le long terme.

