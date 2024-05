Comment arrêter de ronfler grâce à six exercices de gym simples ?

Le ronflement peut être un véritable fléau, non seulement pour la qualité de sommeil de celui qui en souffre, mais aussi pour celle de son entourage. Heureusement, des solutions existent ! Aujourd'hui, nous allons aborder quelques exercices simples que tout le monde peut réaliser pour réduire voire éliminer les ronflements. Ces exercices renforcent les muscles de la gorge et du palais, ce qui peut prévenir le relâchement des tissus pendant le sommeil et donc les vibrations responsables du ronflement.