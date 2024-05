Lorsque notre visage est touché par une réaction allergique, la recherche d'une solution apaisante devient une priorité. Heureusement, il existe des remèdes DIY (Do It Yourself, soit « Faites-le vous-même » en français) simples et naturels pour retrouver confort et sérénité. Découvrons ensemble comment concocter une préparation calmante.

10 minutes 0 minute facile € Ingrédients



ml

30 ml de gel d'aloe vera 10 ml de huile de calendula 10 ml de eau de rose argile blanche (kaolin) Ustensiles cuillère en bois bol en verre flacon ou pot propre de 50 ml Préparation Étape 1 Mélangez soigneusement le gel d'aloe vera avec l'huile de calendula dans le bol en verre à l'aide de la cuillère en bois. Étape 2 Incorporez progressivement l'eau de rose jusqu'à obtenir un mélange homogène. Étape 3 Ajoutez une petite quantité d'argile blanche si nécessaire pour épaissir légèrement la préparation jusqu'à la consistance désirée. Étape 4 Transférez le mélange dans le flacon ou le pot propre. Mon astuce bien-être Si votre peau est particulièrement sensible, optez pour un aloe vera pur et sans additifs, afin de minimiser les risques d'irritation supplémentaire. Conseils d'utilisation Pour profiter pleinement des bienfaits de cette préparation, appliquez-la délicatement sur les zones affectées du visage. Laissez agir quelques minutes avant de rincer à l'eau tiède ou laissez simplement la peau absorber les nutriments sans rincer pour un effet plus prolongé. L'info en plus Pourquoi ce DIY santé? L'aloe vera est connu pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. L'huile de calendula possède des vertus anti-inflammatoires qui peuvent aider à calmer les rougeurs et irritations. Quant à l'eau de rose, elle tonifie et apaise la peau tout en ajoutant un parfum agréable à votre préparation. Imprimer 4.8/5 - (6 votes)