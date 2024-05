ml



Mélangez dans un bol en verre l'huile d'arnica avec les gouttes d'huile essentielle de gaulthérie couchée.

Ajoutez progressivement le gel d'aloe vera tout en remuant délicatement avec la spatule pour obtenir une préparation homogène.

Transvasez la mixture dans un flacon avec pompe pour faciliter son application.

L'application : appliquez le soin directement sur la zone affectée par des mouvements circulaires et doux afin de ne pas aggraver l'état du tendon. Utilisez deux fois par jour jusqu'à amélioration.

L'info en plus

Pourquoi ce DIY ? L'huile d'arnica est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes sur les muscles et tendons endoloris. L'huile essentielle de gaulthérie couchée, quant à elle, est appréciée pour son action analgésique et anti-inflammatoire naturelle tandis que le gel d'aloe vera, reconnu pour ses vertus cicatrisantes, hydratera et apaisera la peau irritée par la blessure.

Rappel important : Avant toute utilisation, assurez-vous que vous n'êtes pas allergique aux ingrédients listés et consultez un professionnel de santé si vous avez le moindre doute ou si les symptômes persistent.

