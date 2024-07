Attention si vous avez toujours froid : les maladies qui pourraient en être la cause

Avez-vous déjà remarqué que vous avez tendance à grelotter même lorsque les autres semblent confortables ? Ou peut-être que vous vous retrouvez à superposer plusieurs couches de vêtements pour lutter contre le froid, alors que la température ambiante ne justifie pas une telle frilosité ? Si cette sensation de froid persiste, elle pourrait être le signe d’un problème de santé sous-jacent. Cet article se propose d’explorer certaines maladies qui pourraient en être la cause.

Frilosité chronique : quand s’inquiéter ?

Savoir distinguer la frilosité normale de celle alarmante

Il est tout à fait normal d’avoir froid lorsqu’il fait frais ou lors des changements saisonniers. Cependant, si vous avez constamment froid, au point que cela interfère avec votre vie quotidienne et ce, indépendamment de la température extérieure, il est peut-être temps de consulter un professionnel de santé. Des symptômes associés, tels que la fatigue, une prise de poids inexpliquée ou des douleurs musculaires peuvent également inciter à une consultation.

Quand faut-il se faire examiner ?

Dès lors qu’une sensation persistante de froid est accompagnée d’autres symptômes inhabituels, comme des palpitations cardiaques ou une pâleur extrême par exemple, il est essentiel de se faire examiner par un médecin sans tarder.

Passons maintenant aux symptômes spécifiques qui devraient susciter notre vigilance.

Les symptômes alarmants d’une frilosité persistante

Symptômes généraux à surveiller

Outre la sensation de froid, d’autres symptômes peuvent être préoccupants. Il peut s’agir entre autres de fatigue, trouble du sommeil, douleurs articulaires ou musculaires. L’apparition de ces manifestations associées au froid doit inciter à consulter.

Frissonnement et fatigue : une combinaison alarmante

Lorsque les frissons s’accompagnent de fatigue intense, cela peut indiquer une affection sous-jacente nécessitant une attention médicale. Parmi ces affections, on compte l’anémie ou des troubles thyroïdiens.

Mais quelles sont précisément ces causes possibles de la frilosité ?

Comprendre les causes possibles de la frilosité

L’hypothyroïdie : un coupable possible

L’hypothyroïdie, où la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d’hormones, est souvent liée à une sensation persistante de froid. En effet, cette glande joue un rôle crucial dans le métabolisme cellulaire et la régulation thermique du corps.

L’anémie : une autre cause potentielle

Le lien entre anémie et sensation constante de froid n’est pas à négliger. En effet, en cas d’anémie, le corps a du mal à produire suffisamment de globules rouges pour transporter l’oxygène, ce qui peut entraîner une sensation de froid persistante.

D’autres conditions médicales spécifiques peuvent également provoquer une frilosité constante.

L’anémie et le froid : un lien à ne pas ignorer

Comment l’anémie affecte la température corporelle ?

L’anémie peut affecter la capacité du corps à réguler sa température, conduisant à une sensation constante de froid. Ceci est en raison de la diminution des globules rouges capables de transporter l’oxygène vers les tissus corporels.

Symptômes associés à l’anémie

Outre le froid, l’anémie peut se manifester par d’autres symptômes comme une pâleur, une fatigue inexpliquée, un essoufflement ou encore des étourdissements.

Examinons maintenant comment les troubles thyroïdiens peuvent influencer notre perception du froid.

Troubles thyroïdiens : une cause sous-estimée de la sensation de froid

Impact des troubles thyroïdiens sur la thermorégulation

La glande thyroïde joue un rôle crucial dans le métabolisme cellulaire et la régulation thermique. Ainsi, tout trouble affectant cette glande, comme l’hypothyroïdie, peut engendrer une sensation persistante de froid.

Symptômes associés aux troubles thyroïdiens

Au-delà de la frilosité, d’autres signes peuvent pointer vers un problème de thyroïde : fatigue, prise de poids inexpliquée, peau sèche et troubles du sommeil.

Un autre trouble, plus spécifique, peut aussi entrainer une intolérance au froid. Il s’agit du syndrome de Raynaud.

Le syndrome de Raynaud et la lutte contre le froid

Comprendre le Syndrome de Raynaud

Le syndrome de Raynaud est une affection qui touche les petits vaisseaux sanguins des doigts et des orteils. En réponse au froid, ces vaisseaux se contractent excessivement ce qui provoque une sensation douloureuse de froid intense dans les extrémités.

Les manifestations du Syndrome de Raynaud

Au-delà du froid ressenti aux mains et aux pieds, d’autres signes peuvent évoquer un syndrome de Raynaud : changement de couleur des doigts ou des orteils (pâleur puis bleuissement), sensation d’engourdissement voire douleur lorsque la température redevient normale.

Mais alors comment gérer au quotidien cette sensation persistante de froid ?

Garder la chaleur : conseils pratiques et habitudes à adopter

L’importance d’une bonne isolation

Pour garder la chaleur corporelle, il est essentiel d’avoir une bonne isolation vestimentaire. Pensez à superposer plusieurs couches de vêtements, et privilégiez les matières qui conservent la chaleur comme la laine ou le duvet.

Adopter une alimentation adaptée

Une alimentation riche en aliments réchauffants, tels que les épices, le gingembre, l’ail ou encore certaines infusions peut aider à lutter contre le froid.

Pour finir, il est essentiel de comprendre que si vous avez souvent froid, cela pourrait être plus qu’une simple frilosité. C’est un signal d’alarme que votre corps vous envoie et qui mérite d’être écouté et pris en compte. Si cette sensation persiste et est accompagnée d’autres symptômes tels que la fatigue, n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour en identifier la cause et mettre en place un traitement approprié.

