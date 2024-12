personnes

Préchauffer le four à 200°C. Pendant ce temps, découper 4 grands carrés de papier sulfurisé.

Déposer au centre de chaque carré un filet de poisson blanc. Assaisonner avec le sel marin et saupoudrer légèrement de paprika fumé.

Ajouter sur chaque filet une tranche de citron et une feuille de laurier. Arroser d’une cuillerée à soupe d’huile d’olive.

Fermer les papillotes de manière hermétique et les disposer sur une plaque de four. Enfourner pendant 20 minutes.

Au bout de ce temps, vérifier la cuisson du poisson qui doit être tendre et délicatement parfumé. Servir immédiatement.

Pour accompagner votre poisson en papillote, optez pour un vin blanc sec et fruité comme un Chablis ou un Sauvignon Blanc.

L’info en plus

Le poisson en papillote est une méthode de cuisson simple qui préserve toutes les saveurs et les nutriments des ingrédients. On peut varier les plaisirs en utilisant différents types de poissons (saumon, dorade, cabillaud…) et en jouant sur les épices et aromates.

