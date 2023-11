Vous souvenez-vous de ces pubs cultes des années 80 ? Testez votre mémoire avec notre quiz sensationnel !

Bienvenue sur notre Quiz Pub 80! Remémorez-vous ces marques et slogans qui ont marqué les années 80. De l'originalité, du kitsch, de l'humour, ces publicités sont ancrées dans nos mémoires. Découvrez si vous vous souvenez encore de ces messages publicitaires inoubliables. Bonne chance !

Quelle célèbre publicité des années 80 mettait en scène un petit garçon prenant son bain dans une mousse de chocolat?

Chocolat Poulain Kinder Chocolate Milka Palmolive

Pour quelle boisson gazeuse des années 80, un célèbre slogan disait du fun en bouteille?

Orangina Coca-Cola Fanta Pepsi

La Vache Qui Rit? Quel personnage de dessin animé apparait dans la publicité des années 80 pour le fromage

Mickey Mouse Bart Simpson Astérix La Vache Qui Rit

Quelle marque de voiture française utilisait le slogan Elle a tout d'une grande dans les années 80 ?

Renault Peugeot Citroën Dacia

Dans quelle publicité des années 80 pouvait-on entendre la phrase Le secret du bonheur est dans l'Instant?

Nescafé Lipton Jacques Vabre Carte Noire

Quelle publicité des années 80 mettait en scène un personnage nommé Monsieur Plus?

Biscuits Lu Kinder Surprise Haribo Chocolat Milka

La période des années 80 : un âge d'or pour la publicité

La décennie des années 80 demeure sans doute l'une des plus marquantes dans le domaine de la publicité. Ces années ont vu naître des campagnes publicitaires inoubliables qui ont su captiver les téléspectateurs et marquer l'histoire de la communication.

Une influence culturelle significative

Les années 80 ont également été une époque où la publicité a commencé à influencer la culture de manière plus significative, avec des slogans publicitaires entrant dans le langage courant et des jingles publicitaires devenant des mélodies populaires. La qualité des publicités des années 80 a sans aucun doute contribué à faire de cette décennie un âge d'or pour la publicité.

Quelques publicités mémorables des années 80

Levis 501 : Dans ces publicités, le téléspectateur était témoin des aventures d'un jeune homme et de son jean Levis 501. Le slogan Levis 501, la seule chose qui ne change pas est encore gravé dans les mémoires.

Orangina : Avec son fameux slogan Orangina, naturellement, cette campagne publicitaire est devenue emblématique de la boisson gazeuse.

Perrier : Perrier, c'est fou ! reste l'un des slogans les plus connus de cette période.

En résumé

La publicité des années 80 a été marquée par une créativité et une originalité sans précédent. Cette période a vu naître des publicités qui ont marqué les esprits et qui restent dans nos mémoires encore aujourd'hui. Ces publicités ont non seulement contribué à définir les marques qu'elles représentaient, mais ont également joué un rôle important dans le façonnement de la culture populaire de l'époque.