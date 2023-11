Vous ne devinerez jamais qui sont ces couples légendaires de la littérature ! Testez vos connaissances avec notre quiz incontournable !

Bienvenue sur notre Quiz des romances littéraires! Testez vos connaissances sur les amoureux célèbres qui ont marqué la littérature. De Jane Austen à Gabriel García Márquez, découvrez si vous connaissez véritablement ces histoires d'amour inoubliables. Préparez-vous à plonger dans le monde passionnant de la romance littéraire!

Qui sont les amoureux dans Roméo et Juliette

Roméo et Ophélie Roméo et Juliette Roméo et Desdémone Roméo et Rosaline

Qui sont les amoureux dans Orgueil et Préjugés

Elizabeth et Mr. Darcy Elizabeth et Mr. Bingley Elizabeth et Mr. Wickham Elizabeth et Mr. Collins

Qui sont les amoureux dans Anna Karénine ?

Anna et Vronski Anna et Oblonski Anna et Levin Anna et Karenin

Qui sont les amoureux dans Wuthering Heights ( Les Hauts de Hurlevent ) ?

Cathy et Heathcliff Cathy et Edgar Cathy et Linton Cathy et Hindley

Qui sont les amoureux dans Gone with the Wind (Autant en emporte le vent) ?

Scarlett et Ashley Scarlett et Rhett Scarlett et Melanie Scarlett et Stuart

Julien et Madame de Rênal Julien et Mathilde Julien et Elisa Julien et Fouqué

La romance est un thème commun dans la littérature du monde entier, transcendant les époques et les frontières culturelles. Les romances littéraires, en particulier, ont produit certains des couples les plus mémorables et aimés de l'histoire de la littérature.

De ces amoureux, nous avons créé un quiz pour mettre à l'épreuve vos connaissances sur ces couples célèbres. Avant de commencer, voici quelques éléments généraux sur ces histoires d'amour légendaires.

Romeo et Juliette: Peut-être le couple le plus célèbre de la littérature, leur tragique histoire d'amour a été racontée pour la première fois par Shakespeare au 16ème siècle.

Elizabeth Bennet et Mr. Darcy: Ce couple de la littérature anglaise est célèbre pour leur histoire d'amour dans Pride and Prejudice de Jane Austen.

Emma Bovary et Rodolphe Boulanger: Dans le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert, leur liaison adultère est l'un des récits les plus célèbres de la littérature française.

Anna Karenina et le Comte Vronsky: Ce couple de la littérature russe, de l'œuvre de Tolstoi, est connu pour leur histoire d'amour passionnée et tragique.

Que vous soyez un lecteur passionné ou un amateur de littérature, nous espérons que vous apprécierez ce quiz et que vous en apprendrez davantage sur ces amoureux célèbres de la littérature.