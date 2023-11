Vous n’allez pas le croire ! Ces mariages qui ont défrayé la chronique dans les années 80 ! À vous de jouer avec notre quiz sensationnel !

Bienvenue sur notre Quiz Mariages 80! Ici, nous célèbrerons les unions mémorables des années 80 qui ont fait la une des journaux. Préparez-vous à plonger dans le passé et à revivre ces moments historiques et romantiques qui ont captivé le monde.

Qui s'est marié en 1981, devenant un événement télévisé mondial?

Prince Charles et Lady Diana Sean Connery et Micheline Roquebrune John Lennon et Yoko Ono Madonna et Sean Penn

Quel couple de célébrités s'est marié en 1985, attirant l'attention des médias?

David Bowie et Iman Madonna et Sean Penn Elizabeth Taylor et Richard Burton Mick Jagger et Jerry Hall

Quel couple royal a fait la une des journaux en 1986 avec leur mariage?

Prince Charles et Lady Diana Prince Andrew et Sarah Ferguson Prince Edward et Sophie Rhys-Jones Prince William et Kate Middleton

Qui s'est marié dans le secret en 1989, surprenant le monde entier?

Madonna et Sean Penn Elizabeth Taylor et Larry Fortensky Tom Cruise et Mimi Rogers John Lennon et Yoko Ono

Quel couple de célébrités a choqué le monde avec leur mariage éclair en 1984?

Elizabeth Taylor et Larry Fortensky Madonna et Sean Penn David Bowie et Iman Elvis Costello et Cait O'Riordan

Quel couple princier a fait leur annonce de fiançailles en 1980, créant un raz de marée médiatique?

Prince Charles et Lady Diana Prince William et Kate Middleton Prince Andrew et Sarah Ferguson Prince Edward et Sophie Rhys-Jones

Les Mariages des Années 80

Les années 80 ont été témoins de certains des mariages les plus mémorables et médiatisés de l'histoire moderne. Ces unions ont non seulement captivé le monde entier, mais ont également défini une décennie de glamour, de romance et parfois de drame. Voici un bref aperçu de quelques-uns de ces mariages inoubliables :

Le Prince Charles et Lady Diana Spencer (1981) : Leur mariage royal a été l'un des événements les plus regardés de l'histoire de la télévision, avec une audience mondiale estimée à plus de 750 millions de personnes.

: Leur mariage royal a été l'un des événements les plus regardés de l'histoire de la télévision, avec une audience mondiale estimée à plus de 750 millions de personnes. Elizabeth Taylor et Larry Fortensky (1981) : Pour son septième mariage, la légendaire actrice d'Hollywood a épousé l'ouvrier de la construction Larry Fortensky lors d'une cérémonie extravagante à Neverland Ranch, la propriété de Michael Jackson.

: Pour son septième mariage, la légendaire actrice d'Hollywood a épousé l'ouvrier de la construction Larry Fortensky lors d'une cérémonie extravagante à Neverland Ranch, la propriété de Michael Jackson. Madonna et Sean Penn (1985) : Le mariage de ces deux icônes du show-business a été l'un des événements les plus sensibles de l'année, marqué par leur relation tumultueuse et leur divorce quelques années plus tard.

: Le mariage de ces deux icônes du show-business a été l'un des événements les plus sensibles de l'année, marqué par leur relation tumultueuse et leur divorce quelques années plus tard. Tom Cruise et Mimi Rogers (1987) : L'union de ces deux acteurs emblématiques a attiré l'attention des médias internationaux, marquant le début d'une série de mariages hautement médiatisés pour Cruise.

Chacun de ces mariages a eu un impact significatif sur la pop culture et continue d'intriguer et de fasciner les fans de célébrités jusqu'à ce jour. Alors que les modes et les tendances ont changé, l'attrait universel de ces unions célébrités des années 80 reste indéniable.