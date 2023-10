Vous êtes fan des comédies romantiques ? Découvrez si vous êtes incollable sur les films cultes des années 90 grâce à notre quiz !

Bienvenue sur notre Quiz Comédies romantiques! En remontant à l’époque des films cultes des 90’s, nous allons remémorer ensemble ces histoires d’amour humoristiques qui ont marqué une génération. Que vous soyez un cinéphile averti ou un nostalgique des années 90, ce quiz a quelque chose pour vous !

Dans quel film Julia Roberts joue-t-elle une prostituée qui tombe amoureuse d’un homme d’affaires ?

Pretty Woman Runaway Bride Erin Brockovich Notting Hill

Quel est le titre du film où Tom Hanks et Meg Ryan sont ennemis dans le monde des affaires mais tombent amoureux en ligne ?

You’ve Got Mail Sleepless in Seattle When Harry Met Sally Joe Versus the Volcano

Dans quel film Ryan Gosling et Rachel McAdams jouent-ils des amants séparés par leurs différences de classe sociale ?

The Notebook Drive Mean Girls La La Land

Qui a réalisé le film culte des années 90 Four Weddings and a Funeral ?

Mike Newell Richard Curtis Hugh Grant Rowan Atkinson

Dans quelle comédie romantique des années 90, Hugh Grant joue-t-il un libraire timide ?

Notting Hill Four Weddings and a Funeral Love Actually Bridget Jones’s Diary

Quel est le titre de la comédie romantique des années 90 dans laquelle Meg Ryan prétend avoir un orgasme dans un restaurant ?

When Harry Met Sally You’ve Got Mail City of Angels Sleepless in Seattle

Si l’on veut parler des comédies romantiques marquantes, il faut forcément se tourner vers les années 90. Cette décennie prolifique a donné naissance à un certain nombre de films qui sont devenus de grands classiques du genre, et qui continuent d’être appréciés par de nombreux spectateurs.

Pourquoi les années 90 ont-elles été si spéciales pour les comédies romantiques ? Il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est au cours de cette décennie que le genre a vraiment commencé à se définir et à s’affirmer. Les réalisateurs et scénaristes de l’époque ont réussi à créer des histoires d’amour humoristiques et touchantes qui ont captivé le public. De plus, les années 90 ont vu l’émergence de nouveaux acteurs et actrices qui ont donné vie à ces histoires d’une manière inoubliable.

Voici quelques exemples de ces films cultes des années 90 :

Pretty Woman : Ce film, sorti en 1990, raconte l’histoire d’une prostituée qui tombe amoureuse d’un riche homme d’affaires. Le scénario audacieux et les performances remarquables de Julia Roberts et Richard Gere ont fait de ce film un classique instantané.

: Ce film, sorti en 1990, raconte l’histoire d’une prostituée qui tombe amoureuse d’un riche homme d’affaires. Le scénario audacieux et les performances remarquables de Julia Roberts et Richard Gere ont fait de ce film un classique instantané. While You Were Sleeping : Cette comédie romantique de 1995 met en scène Sandra Bullock en tant qu’employée de métro qui sauve la vie d’un homme, puis tombe amoureuse de son frère pendant qu’il est dans le coma.

: Cette comédie romantique de 1995 met en scène Sandra Bullock en tant qu’employée de métro qui sauve la vie d’un homme, puis tombe amoureuse de son frère pendant qu’il est dans le coma. Clueless : Sorti en 1995, ce film est une adaptation moderne du roman Emma de Jane Austen. Il est devenu culte pour son humour acerbe et sa représentation de la culture adolescente des années 90.

En résumé, les années 90 ont été une période incroyable pour les comédies romantiques. Ces films ont non seulement défini le genre, mais ils ont aussi marqué une génération de spectateurs avec leurs histoires d’amour humoristiques et touchantes. Ils restent un incontournable pour tous les amateurs de ce type de cinéma.