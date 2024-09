Reconnaître un(e) paranoïaque : Guide pratique et astuces

Je m'appelle Henri Valfroy et je suis passionné par l'actualité sous toutes ses formes, des événements politiques mondiaux aux découvertes scientifiques les plus récentes. Après avoir étudié le journalisme à l'université de Paris, j'ai travaillé pour plusieurs médias avant de me lancer dans cette aventure. Mon objectif avec actudaily.com est de fournir une information fiable et continue, tout en mettant en avant les sujets qui me tiennent à cœur. J'accorde une importance particulière à la vérification des sources et à la diversité des perspectives présentées. Chaque jour, je consacre mon temps et mon énergie à vous offrir le meilleur de l’actualité.