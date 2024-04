ml



Porter l'eau à ébullition.

Infuser : placer la verveine séchée dans le filtre à thé, puis verser l'eau bouillante dessus. Laisser reposer entre 5 et 10 minutes selon l'intensité désirée.

Il est conseillé de boire cette infusion après les repas pour favoriser la digestion, ou bien en soirée pour bénéficier de ses effets calmants avant le coucher. N'hésitez pas à en faire une routine quotidienne !

L'info en plus

En savoir plus sur la verveine : La verveine, ou Verveine officinalis, contient des composés tels que les flavonoïdes et les huiles essentielles qui participent au soulagement des spasmes digestifs et au sentiment général de détente. En agissant directement sur le système nerveux, elle aide non seulement à calmer les nerfs, mais aussi à améliorer la qualité du sommeil.

