Mixez la banane pelée avec le lait d'amande jusqu'à obtenir une texture lisse.

Incorporez les graines de chia et le cacao pur au mélange.

Laissez reposer pendant environ 15 minutes pour que les graines de chia gonflent et épaississent la préparation.

Ajoutez une cuillère à soupe de miel brut pour sucrer légèrement la préparation.

Pour profiter pleinement des effets du tryptophane sur votre humeur, veillez à intégrer cette préparation dans une alimentation équilibrée et variée. La présence d'autres nutriments favorise l'absorption du tryptophane par le corps.

L'info en plus

En savoir plus sur ce type de DIY : L'alimentation est notre première médecine. Une approche DIY (Do It Yourself) permet non seulement d'économiser sur les coûts mais aussi d'ajuster précisément ce que l'on consomme en fonction de nos besoins spécifiques. S'intéresser aux différentes propriétés des ingrédients naturels nous donne le pouvoir de prendre soin de notre santé au quotidien.

