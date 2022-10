Voici à quelle fréquence il est conseillé de laver les cheveux de vos enfants

Au même titre que l’alimentation, l’hygiène capillaire est essentielle pour le bien-être des enfants. Découvrez ici quand faut-il leur laver les cheveux.

Les caractéristiques des cheveux varient d’une personne à l’autre. C’est pourquoi il est assez difficile de donner des conseils précis. Néanmoins, leur entretien doit répondre à une certaine norme, surtout pour les enfants. Vous vous demandez quand faut-il vous occuper de la crinière de votre bambin ? La réponse en quelques lignes.

Les cheveux des enfants nécessitent un entretien particulier !

De nombreux parents sont soucieux de l’état général des cheveux de leurs enfants. Pourtant, les avis divergent lorsqu’il s’agit de ce sujet. Certains disent qu’il faudrait les laver souvent pour éviter les poux. D’autres ont peur d’endommager la qualité de la crinière de leurs tout-petits.

La plupart des recherches se focalisent sur le cas des adultes. Parmi les plus prestigieux centres capillaires, l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie a publié un contenu intéressant. Selon eux : « Les cheveux peuvent être lavés quotidiennement, à condition d’utiliser le bon shampooing ».

Le cas des enfants est une toute autre affaire. Le fait de jouer et de courir partout fait partie intégrante de leur nature. Et ce fait est accentué quand ils sont à l’école. Il est tout à fait normal que leurs cheveux soient plus sales que ceux des adultes.

Selon de nombreux scientifiques, il ne faut pas vous limiter à deux ou trois douches par semaine. En fait, ils devraient « être lavés chaque fois qu’ils sont sales et si nécessaire tous les jours ». Toutefois, vous devez essayer d’utiliser le produit adéquat.

Quel shampooing est mieux approprié ?

D’emblée, il faut savoir que l’hygiène capillaire est essentielle pour le développement de vos enfants. Ainsi, le type de shampooing à adopter mérite une attention particulière. Ne pensez pas que puisque c’est votre bambin, il aura forcément la même morphologie que vous.

Vous risquez d’abimer la chevelure de votre enfant si vous vous trompez de shampooing. Pour éviter ce genre de désagrément, l’avis d’un professionnel en la matière est vivement recommandé. En effet, certains produits peuvent contenir des ingrédients inappropriés.

La plupart du temps, les composantes du shampooing sont affichées sur la notice. Ainsi, vous pouvez facilement identifier la marque qui est mieux adaptée. N’oubliez pas que votre premier objectif de nettoyer les cheveux de votre enfant. Ne vous attardez pas sur des produits 2 ou 3 en 1 qui vous proposent d’autres fonctions.

L’idéal serait d’acheter un shampooing assez simple et au pH neutre. De cette manière, vous évitez les éventuels effets secondaires comme les brûlures de la peau. Les scientifiques conseillent l’utilisation d’un « shampooing sans couleur, sans odeur et à mousse minimale, comme les produits Syndet (sans détergent) ».

Entretien des cheveux : Ce qu’il faut éviter

Déjà, vous devez éviter l’utilisation des appareils thermiques sur la crinière de vos enfants. Le sèche-cheveux et les autres accessoires du genre dégradent la qualité de leur chevelure. Cela pourrait même favoriser leur chute.

Un séchage au naturel ou avec une serviette douce est suffisant. Quel que soit le type de chevelure de votre bambin, appréciez-le à sa juste valeur. Il n’est pas nécessaire d’utiliser les techniques de lissage ou de défrisage en tout genre. Cela endommage la fibre capillaire déjà fragile de votre enfant.