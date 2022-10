Retraite, tabac… : voici tous les changements attendus au 1er novembre

L’inflation bat actuellement son plein. Depuis le mois de janvier 2022 jusqu’à maintenant, le taux enregistré est d’environ 5%. Pour aider les ménages, le gouvernement octroie plusieurs aides. La pension de retraite, le prix du carburant, les allocations familiales et bien d’autres, tous les secteurs en bénéficient. Focus.

Un coup de pouce considérable pour les familles et la retraite !

La prime d’activité est un des premiers dispositifs adoptés par la CAF. Une mesure d’accompagnement offerte en parallèle avec la prime de retraite. Néanmoins, la somme obtenue n’est plus aussi importante. Les chiffres de cette fois parlent d’environ 28 euros et d’un surplus selon le nombre d’enfants.

La retraite complémentaire est également prévue à la hausse. Et le taux prévu n’est pas à négliger. Ceux qui perçoivent cette aide voient le montant augmenter de 5,12%. Cette mesure d’accompagnement va faire effet à partir du 1er novembre 2022.

Ceux qui ne bénéficient pas de pension alimentaire peuvent se réjouir. Leur allocation de soutien familial va augmenter de 50% à partir du mois prochain. Concrètement, la pension minimale obtenue est de 184,39 euros pour chaque parent. Bien sûr, les calculs prennent aussi en ligne de compte le nombre d’enfants.

Vu le contexte actuel, il est tout à fait normal d’accueillir les personnes venant d’Ukraine. Vous bénéficiez d’une aide mensuelle si des réfugiés ukrainiens s’installent chez vous pendant au moins 90 jours. La somme perçue est de 150 euros par mois.

Aides financières : Focus sur l’énergie !

Le chèque énergie est un autre coup de pouce octroyé en parallèle avec l’aide à la retraite. En termes clairs, ceux qui se chauffent au fioul bénéficient d’une aide spécifique. Le montant varie entre 100 et 200 euros, selon la localisation géographique et le revenu mensuel.

Pour chaque litre de carburant acheté, le gouvernement offre une certaine ristourne. Ceci, afin de chercher à contenir les difficultés face à la pénurie d’énergie. Toutefois, la remise de 30 centimes va être réduite à 10 centimes à partir du 15 novembre.

Le grand froid va bientôt survenir. Pour y faire face, le pouvoir exécutif décide de prolonger la trêve hivernale. Ainsi, vous n’avez pas à vous soucier d’une éventuelle hausse des prix de l’électricité et du gaz jusqu’en décembre. Les propriétaires ne peuvent pas non plus expulser les locataires qui sont incapables de payer leur loyer.

Outre la pension de retraite et les autres dispositifs, l’inflation continue toujours à augmenter. Certains fabricants de cigarette vont augmenter leur prix. Cette décision prendra effet à partir du 1er novembre 2022. Il en est ainsi pour Winston, Elixyr Fresh ou encore Xsphere.

Les taxes viennent s’ajouter aux aides sur la retraite

Bien des gens doivent toujours payer leurs taxes. En effet, le fisc publie les nouvelles organisations pour payer l’impôt sur le revenu et leur taxe d’habitation. Cette dernière est reportée en date du 15 novembre prochain. L’impôt sur le revenu, quant à lui, sera décalé à la fin novembre.

Une autre aide financière vient d’ailleurs s’ajouter à la pension de retraite. Il s’agit de l’indice de réparabilité. En termes clairs, l’état général de vos électroménagers vous sera détaillé à partir du 4 novembre 2022. Le lave-vaisselle et le lave-linge à chargement par le dessus sont concernés par ce dispositif. Il en est de même pour les nettoyeurs haute pression et les aspirateurs en tout genre.