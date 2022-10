Pouvoir d’achat : tout savoir sur ce qui change pour votre portefeuille en novembre

Depuis déjà plusieurs mois, les Français ont dû faire face à la hausse des prix. Que ce soit sur l’énergie, le carburant, etc. Le pouvoir d’achat des Français a grandement diminué. Et afin d’aider sa population, le gouvernement a mis en place de nombreuses solutions pouvant aider avec cela. Voici les détails !

Pouvoir d’achat : Des aides sur l’énergie !

Durant cette fin d’année, le temps devient plus rafraîchissant. On entre alors dans la trêve hivernale. En effet, les locataires ne peuvent pas être expulsés de leur logement du 1er novembre au 31 mars. Couper l’eau, l’électricité et le gaz est alors impossible. Mais il se peut qu’on réduise la puissance de ces derniers excepté celle du gaz.

D’ailleurs, face à la baisse du pouvoir d’achat, il a été également constaté que certains ménages ont bénéficié du chèque énergie. Ces foyers ne subiront pas la réduction de puissance. Ce chèque va varier entre 100 et 200 euros selon les revenus de chacun et le nombre d’enfants à charge. On distribuera ce chèque à partir du 8 novembre aux foyers qui se servent encore du combustible fioul.

Il y a aussi la mise en place du bouclier tarifaire. Ce dernier a pour but de limiter l’augmentation des prix d’énergie. Et cela, parce que l’Etat prendra en main une partie de l’accroissement du tarif énergétique.

À préciser que la hausse de 15 % prendra effet au début de l’année 2023 pour le gaz, mais en février pour l’électricité. De plus, sachez que le prix de l’énergie aurait pu être très élevé si cette boucle tarifaire n’avait pas été mise en place.

Qu’en est-il des taxes, impôts et allocations ?

Dernièrement, on a pu également constater qu’une partie de la population doit encore payer la taxe d’habitation. Cela concerne 20 % des foyers les plus aisés. Effectivement, suite à la baisse du pouvoir d’achat, les foyers les plus modestes ne payeront pas cette taxe.

De plus, dans le cas où vous ne paierez pas votre taxe d’habitation avec un moyen de paiement dématérialisé, alors le paiement de ce dernier se fera jusqu’au 15 novembre. Par contre, si vous payez en ligne, vous avez une plus grande échelle de paiement, c’est-à-dire jusqu’au 20 novembre ou le 25 novembre.

D’un autre côté, les pensionnaires du secteur privé recevront toujours la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Mais durant le mois à venir, celle-ci s’élèvera à 5,12 %. Cette dernière concerne, en effet, plus de 13 millions de pensionnaires.

De plus, il y a eu la réception d’un avis d’imposition au mois de septembre et du règlement d’un montant d’impôt sur le revenu supérieur à 300 euros. On vous assure que la somme est répartie sur trois mois et que le 3e prélèvement aura lieu le 25 novembre.

Pouvoir d’achat : Une prime exceptionnelle pour chaque foyer et une remise sur le carburant !

Par rapport à l’augmentation du prix du carburant, le gouvernement a trouvé une solution qui a déjà été effective depuis le 1er septembre. Les personnes éligibles peuvent alors profiter du rabais de 30 centimes d’euro par litre de carburant jusqu’au 15 novembre. Après cette date, l’Etat a décidé que cette aide passera à 10 centimes par litre et se terminera à la fin de l’année.

En outre, afin d’alléger les ménages, le gouvernement a également décidé de mettre en place une prime exceptionnelle de rentrée. Cette prime, dont 10,8 millions de foyers français vont bénéficier, s’élève à 100 euros. S’ajoutant à cela, une somme de 50 euros pour chaque enfant à charge. Malheureusement, cette prime exceptionnelle de rentrée qui soutiendra le pouvoir d’achat des Français verra les derniers versements le 15 novembre prochain.