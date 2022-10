Miss Univers : voici qui est cette millionnaire transgenre qui a racheté le concours de beauté

La nouvelle vient de tomber ! Le concours Miss Univers est entre les mains d’une nouvelle propriétaire. Et celle-ci promet des changements significatifs en faveur de chaque femme dans le monde. Êtes-vous intéressé à connaître les futures évolutions du concours ? Suivez ces quelques lignes.

Miss Univers change de continent !

Depuis plusieurs dizaines d’années, le concours de beauté Miss Univers appartenait aux américains. Il faut dire qu’ils ont su préserver les valeurs de cette institution. Toutefois, une femme d’affaires décide de renouveler ses principes, sans pour autant s’éloigner de son objectif principal.

La transaction n’a pas été des moindres. Selon les informations reçues, les droits du concours auraient coûté pas moins de 20 millions de dollars. La nouvelle propriétaire d’origine thaïlandaise avoue qu’elle voudrait que le concours se passe dans son pays natal. Elle vise également à atteindre plus de participantes.

Le nom de cette femme d’affaires est Anne Jakapong Jakrajutatip. Elle est la fondatrice de JKN Global Group. Un conglomérat spécialisé dans les médias en tout genre, qui se développe chaque jour. L’organisation de Miss Univers ne sera donc plus confiée à IMG Worldwide LLC.

Le concours Miss Univers est également une opportunité pour le gouvernement Thaïlandais de mieux développer son pays. D’après elle : « Nous voulons encourager le gouvernement thaïlandais à la soutenir pour stimuler l’économie et bénéficier du tourisme qu’elle génère ».

Qui est cette femme d’affaires Thaïlandaise ?

Outre ses fonctions de femme d’affaires, Anne Jakapong Jakrajutatip a également d’autres convictions. Elle utilise sa notoriété sur les écrans afin de mieux défendre les droits de la communauté LGBTIQ+. Et depuis la fin des négociations avec les américains, elle est la première femme qui va diriger Miss Univers.

Le magazine Forbes a également publié un article sur elle. Selon eux, son patrimoine financier s’élèverait à environ 170 millions de dollars. Elle contribue au développement de son pays en créant de nombreux emplois pour les résidents. Elle est très connue à travers son émission Project Runaway.

En ce qui concerne la compétition Miss Univers, Anne veut lui offrir une toute autre vision des choses. Déjà, la filiale qu’elle a créée aux États-Unis en est la preuve. En effet, la JKN Metaverse Inc œuvre dans le but de soutenir la cause des transgenres.

Anne Jakapong Jakrajutatip n’hésite pas à avouer qu’elle est elle-même un transgenre. Tout s’explique alors ! Ses objectifs d’inclusivité et de diversification des candidates sont tout à fait normaux. D’autre part, elle veut élargir le champ d’action de Miss Univers, qui atteint déjà 165 pays à travers le monde.

Miss Univers : La nouvelle propriétaire promet une évolution significative !

La nouvelle propriétaire de Miss Univers est très active sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, elle remercie tous ses collaborateurs et tous ceux qui lui ont apporté leur soutien. Il faut dire que les négociations qui ont mené à la réussite de la transaction ont duré pas moins d’une année.

Anne JKN a également déclaré : « Nous cherchons non seulement à poursuivre l’héritage du concours en offrant une plateforme à des personnes passionnées issues de divers milieux, cultures et traditions, mais aussi à faire évoluer la marque pour la prochaine génération ».