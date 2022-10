Lidl : Tony va 2 fois dans le même magasin, il écope d’une amende vertigineuse

Dernièrement, on a toujours vanté les mérites de Lidl. En effet, en termes de prix et de produit, cette dernière nous offre toujours une satisfaction totale. Mais, récemment, on a pu constater une autre facette de cette enseigne. Suite à une mésaventure, Tony, un client fidèle, a pris la décision de ne plus retourner chez Lidl. Voici pourquoi !

Tony rencontre un incident en allant chez Lidl deux fois !

Tony, un Écossais de 54 ans, faisait comme à son habitude ses courses chez Lidl. Ce dernier s’étant rendu compte qu’il avait oublié d’acheter certains articles et a décidé d’y revenir deux fois dans la même journée. Mais cette décision, Tony le regrettera plus tard.

En effet, la visite de Tony chez Lidl lui a coûté une amende. Et pas une simple amende de quelques euros, mais une contravention d’une valeur de 107 euros. Un montant assez énorme !

D’après ce qui a été dit, cela parce que Tony est resté trop longtemps sur le parking de Lidl. Il a été constaté qu’il est resté sur cette place du matin jusqu’au milieu de l’après-midi. Mais l’écossais raconte une tout autre version de l’histoire.

Ce jour-là, ce client est venu visiter deux fois l’enseigne. Et les caméras de la firme ont enregistré les rayons montrant qu’il est resté en son sein une journée entière. Mais on ne voit pas Tony faire des allers et retours. Alors que dans la réalité, il est venu à 9h pour une première course et est revenu à 13 h 30 pour une seconde.

Une société à l’écoute de ses clients ?…. Peut-être pas !

Après ce problème, Tony a essayé de contacter la société ParkingEye, mais sans grand résultat. En effet, après analyse, cette société est responsable du parking où il est resté.

Et sans réponse de leur part, Tony s’est alors rapproché des employés de Lidl pour avoir plus d’explications. Mais ces derniers n’accordent aucune importance à ce client. Personne ne voulait l’écouter. Il n’a donc pas eu d’autre choix que de rentrer chez lui.

En effet, Tony ne souhaitait pas forcément que ces derniers règlent tout. Il voulait juste qu’un employé lui prête attention et lui explique ce qui lui est arrivé. Et personne n’était amené à lui répondre.

Il a déjà dépensé beaucoup d’argent chez Lidl et ce dernier ne lui accorde plus la moindre attention. Et il a même affirmé : « Je ne ferai plus jamais mes courses chez Lidl ». Cet incident a, en effet, fait perdre à Lidl, un de ses clients les plus fidèles.

Lidl a répondu à Tony

Suite à cet échange, Lidl a reçu la visite de certains journalistes. La société a alors répondu que leur système de gestion sont en place pour aider à assurer la disponibilité des places de stationnement pour leurs clients. Et le fait que Tony a reçu une amende, leur a frustré.

Ce dernier a même ajouté que Tony devrait se rapprocher de ParkingEye. En effet, les frais peuvent être examinés et peuvent être annulés s’il les contacte au plus vite. Mais ce rapprochement n’a rien apporté à l’écossais.