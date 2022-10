Lidl : ce nouveau set de manucure pour faire ses ongles comme les pros va faire un carton !

Chez Lidl, les sorties s’enchaînent ! L’occasion pour les fans de la marque de faire de belles découvertes. Et cela se confirme encore en cette période de préparation d’halloween. Le géant de la distribution a d’ailleurs décidé de sortir une nouveauté qui ne manquera pas de faire plaisir aux modeuses. On vous en dit plus dans cet article !

Lidl : un géant de la préparation !

Quelle que soit la période, les adeptes de Lidl peuvent trouver de belles idées pour s’équiper. C’était notamment le cas il y a quelques semaines alors que l’on prévoyait la rentrée. L’occasion pour nous de dénicher des pièces incontournables dans le but de mieux vivre cette période. Et les articles se sont enchaînés auprès des magasins !

Électroménager, robot ou alimentaire, les rayons de l’enseigne ne manquent pas de choix. Les clients ont en effet l’embarras du choix afin de dénicher les derniers produits de qualité disponible sur le marché. Une véritable aubaine pour ceux qui ont envie de s’équiper.

Alors que Halloween approche à grand pas, Lidl n’a également pas manqué l’occasion de nous faire plaisir en cette période. Dans ses dernières sorties, l’enseigne a notamment dévoilé des accessoires qui ne peuvent que faire plaisir. C’est par exemple le cas avec ces éléments de décoration qui font un carton auprès de l’enseigne.

Grâce à la gamme de cosmétiques de l’enseigne, les adeptes de make-up pourront notamment se faire un style adapté à l’occasion. Et ce kit qui vient de faire son apparition dans les rayons devrait également venir aider les modeuses à parfaire leur look. Qu’en est-il vraiment ? On vous répond !

Un set de manucure complet !

C’est un nouveau matériel de beauté que Lidl à décidé de mettre en vente dans ses rayons dans les prochaines semaines. Il s’agit d’un set de manucure assez spécial. En effet, ce dernier est doté de presque tous les accessoires dont vous avez besoin pour vous refaire une beauté. De quoi vous improviser professionnel le temps d’une séance !

Dans ce kit, les adeptes de manucure pourront donc trouver deux coupes ongles de tailles différentes. Mais il y a aussi des coupe-cuticules ainsi que deux limes. De quoi vous permettre de chouchouter pleinement vos ongles. Mais pas que ! Ce kit vous offre également d’autres alternatives.

Vous apprécierez notamment de retrouver une pince à épiler dans cet accessoire de Lidl. A noter que tous les éléments que nous avons mentionnés plus tôt sont disponibles dans un petit contenant en polyuréthane. Une manière de les ranger plus facilement et de les emporter où que vous alliez.

Lidl un article à très petit prix !

Mais il n’y a pas qu’en termes de diversité que Lidl nous fait plaisir. L’enseigne veille à ce que tous ses articles soient disponibles et accessibles pour tous. Ainsi, les prix affichés dans les magasins ne risquent pas de vous ruiner. Mais attention, cela ne réduit en rien sa qualité.

Pour 6 euros, vous pourrez bénéficier de tous les accessoires que nous avons mentionnés plus tôt. Une véritable aubaine et un investissement à ne pas rater pour ceux et celles qui ont envie de prendre soin de leur main.