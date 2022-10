La Chine signale que les tensions avec les États-Unis sont appelées à durer, alors que Xi consolide son pouvoir !

By

Les deux premiers mandats du dirigeant chinois Xi Jinping ont été marqués par une intensification de la concurrence et des tensions avec les États-Unis. Alors qu’il entame un troisième mandat sans précédent avec un contrôle renforcé sur son parti, les relations entre les deux pays semblent devoir se tendre.

« Les tentatives extérieures visant à supprimer et à contenir la Chine peuvent s’intensifier à tout moment », a-t-il déclaré la semaine dernière au début du congrès du Parti communiste chinois au pouvoir, qui se tient deux fois par décennie.

Sans nommer Washington, Xi a déclaré que la Chine devait « être prête à résister aux vents violents, aux eaux agitées et même aux tempêtes dangereuses ».

Quelques jours plus tard, il a émergé du congrès avec une nouvelle ligne de leadership qui semble exclure toute personne susceptible de remettre en question ses politiques dures.

« Le message est le suivant : ‘Je suis aux commandes, je peux faire ce que je veux' ».

Henry Gao, professeur de droit à l’Université de gestion de Singapour, a déclaré : « Je suis en train de faire ce que je veux.

La composition du Comité permanent du Politburo, l’organe décisionnel suprême de la Chine – composé de Xi et de six de ses proches alliés, tous des hommes, – « confirme ce que la plupart des observateurs de la Chine soupçonnent depuis longtemps : Le leadership collectif en Chine, longtemps maintenu en vie, est désormais officiellement mort », a déclaré Craig Singleton, chargé de recherche à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion situé à Washington.

« Xi a transformé le jadis puissant Comité permanent en un comité d’un seul homme : lui-même ».

Dans le même temps, les promotions du ministre des affaires étrangères Wang Yi et de Qin Gang, l’ambassadeur de Chine aux États-Unis, étaient des approbations implicites de leur style de diplomatie agressive de « guerrier loup », a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Liu He et Yang Jiechi, deux contacts clés pour les responsables américains du commerce et de la politique étrangère, ont été écartés du nouveau Comité central du parti, composé de 205 membres, tous deux ayant dépassé l’âge habituel de la retraite, fixé à 68 ans.

« Leur licenciement et la pénurie relative d’autres interlocuteurs chinois ayant une solide expérience des États-Unis vont presque certainement compliquer la tâche déjà difficile de l’administration Biden, qui consiste à établir des garde-fous dans la rivalité stratégique entre Washington et Pékin », a déclaré M. Singleton dans un courriel.La Chine signale que les tensions avec les États-Unis sont appelées à durer, alors que Xi consolide son pouvoir.