Il découvre une faille au guichet automatique et vole une somme colossale en 4 mois : voici comment il a fait

Récemment, les médias se sont penchés sur un cas très particulier. En effet, un travailleur de nuit a eu l’occasion de réaliser tous ses rêves grâce à un coup de chance inouï. Selon lui, un guichet automatique de la banque présente quelques défaillances. Et il en a profité pour récolter une coquette somme.

Le guichet automatique était censé fonctionner normalement !

Quand il s’agit d’argent et de banque, tout le monde s’attend à de longues procédures compliquées. Il faut dire que ces deux domaines sont très risqués et doivent être sécurisés au maximum. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé lors de cette soirée.

En rentrant chez lui après une fête, un certain Dan Saunders voulait retirer un peu d’argent au guichet automatique. Son compte était déjà épuisé, alors il décide de recourir à son compte épargne. La transaction en elle-même a échoué. Pourtant, l’argent est quand même sorti du distributeur.

Le barman s’inquiète et vérifie son solde. Aucune somme n’est débitée de son compte. Sa carte lui est rendue sans problèmes et il reçoit l’argent. Il déclare même que : « Le guichet a signalé que la transaction avait été annulée, mais elle a fonctionné ».

Plus tard, Dan va de nouveau tenter de retirer de l’argent. Et à sa grande surprise, il a obtenu la somme demandée. Il a alors compris le fonctionnement du système. Les distributeurs automatiques sont déconnectés de la centrale à certaines heures de la nuit.

Dan Saunders devient riche en très peu de temps

Avant cet épisode sur le guichet automatique, Dan Saunders était un employé tout à fait ordinaire. Le matin, il sert les clients. La soirée, il s’improvise en barman avant de finir sa journée chez « Nando’s ». Mais sa vie va se transformer après cette étape.

En effet, l’argent qu’il obtient illégalement est presque illimité. Au début, il a prélevé quelques centaines de dollars. Mais il a lui-même dit que le montant qu’il a obtenu avoisinait les 1,6 million de dollars. Ce qui lui a valu une vie de rêve.

Il a commencé par se rendre à des fêtes plus sophistiquées. Il s’est même permis de venir en aide aux plus démunis. Mais sa conscience l’a vite rattrapé. On dirait que vivre de façon malhonnête n’est pas vraiment dans la nature de Dan.

Il fait de mauvais rêves sur la police et sur les sanctions possibles. D’après lui : « Je rêvais que l’équipe du SWAT fasse irruption chez moi et m’arrête, je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade ». Pour y mettre un terme, Dan raconte l’histoire du guichet automatique aux autorités compétentes.

Guichet automatique : L’histoire pourrait rapporter une grosse somme

Selon le journal The West, le périple de Dan Saunders pourrait être rentable s’il est projeté sur les écrans. Il faut dire que le concerné a publié pas moins de 8 vidéos où il relate ce qu’il a vécu. Les épisodes du guichet automatique ont attiré l’attention de milliers de personnes.

On ne sait pas encore la nature des sanctions écopées par Dan. Ce qui est sûr, c’est que le guichet automatique l’a transformé. Il a repris son train de vie quotidien et son ancien emploi. Et on dirait que son modeste salaire lui satisfait amplement.