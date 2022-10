Découvrez quels sont les métiers dont le salaire va flamber en 2023

Les Français ne savent plus où se mettre face à l’inflation déjà présente depuis quelques mois. Le prix de l’énergie augmente et nous entrons dans la saison hivernale. Le prix du carburant ne cesse de monter. Et le salaire reçu à chaque fin de mois ne résout pas le problème. Même régler les simples factures est devenu plus difficile que d’habitude. Le gouvernement a alors décidé d’augmenter le salaire des employés dans certains secteurs. Ce dernier concerne quatorze métiers bien spécifiques. Cette décision sera effective l’année prochaine et certains Français pourront être plus légers pour 2023.

L’inflation n’arrête pas dans sa course folle !

Beaucoup ont déjà offert une solution pour réduire les dépenses faites lors de ces périodes de crise. Certains apprennent comment réduire les dépenses d’énergie. Le gouvernement a même déjà mis en place des aides pour les personnes les plus défavorisées. Et apparemment, ces aides marchent ! Mais cela n’a pas encore allégé la majeure partie de la population française.

Il est à préciser que l’économie de la France subit les conséquences de la pandémie Covid-19, présente déjà depuis 2 ans sur le pays. De ce fait, régler les factures devient une source de stress inévitable. Mais quelles solutions pourraient alors totalement libérer le pays de ce problème ? Le gouvernement français a décidé de mettre en place une solution pour contrer cela.

De nombreux foyers français souffrent de ce problème financier dans le pays. Dernièrement, la solution mise en avant est l’augmentation du salaire de certains employés. Cette solution a pour objectif de réduire de peu les dépenses dans le quotidien de nombreuses personnes en améliorant leurs métiers.

Mais ce choix est encore à analyser. En effet, il faut voir si celui-ci peut aider sur le longue terme face à l’accroissement des prix sur le marché. Voyez si vous faites partie de ces personnes qui auront la joie de voir leur rémunération augmenter !

Les métiers qui recevront une hausse des salaires

Comme on l’a vu précédemment, il a été décidé que 14 professions en France auront la possibilité de voir leur salaire accroître. Tout d’abord, il y a le Chef de projet dans le secteur de l’IT et de l’ingénierie. Ce dernier connaîtra une augmentation de plus de 5 %. Ensuite, vient le tour de l’administrateur système et réseaux qui recevra plus de 6 %.

Ensuite, dans le secteur de la production et de l’exploitation, beaucoup de salariés peuvent profiter de l’augmentation de 6 %. Ces derniers sont les ingénieurs en production.

Il y a aussi les employés dans le secteur de l’IT, ayant comme métier le Data analyste. Ces derniers pourront espérer un accroissement de salaire de 8 %. De même, les techniciens de travaux neufs verront augmenter du même chiffre leur propre salaire. Un des secteurs qui verra le plus cette hausse est le secteur de la finance et de la comptabilité. En premier lieu, le comptable général connaîtra une hausse de 7 %.

Suite à cela, les contrôleurs de gestion avec 9 % d’augmentation. Enfin, beaucoup de métiers dans différents autres secteurs auront ce privilège. À savoir, le directeur comptable, le technicien de production, le pharmacien pharmacovigilance, les employés des affaires réglementaires, les responsables de fabrication dans le secteur pharmaceutique bénéficieront d’une hausse de 15 %.

Les autres métiers auront-ils cette chance ?

Cette hausse de salaires peut vraiment aider un grand nombre de Français. Et bien que celle-ci puisse être efficace, il ne peut pas contrer l’inflation dans sa totalité. Afin d’éviter ce problème, on vous conseille alors de toujours garder un oeil sur vos dépenses et de faire des économies quand vous avez la chance de le faire. Ces derniers peuvent vous aider dans les moments de difficultés financières.

Comment faire si vous ne faites donc pas partie des personnes ayant les métiers mentionnés ci-dessus ? Sachez que vous avez la possibilité de négocier une augmentation avec vos supérieurs. En amenant comme argument le coût de l’inflation dans tout le pays. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance ?