Découvrez les astuces efficaces pour éliminer la mauvaise haleine de votre chien

Un chien qui a une mauvaise haleine peut devenir gênant. Voici quelques conseils pour rafraîchir l’intérieur de sa gueule et lui donner une meilleure mine.

L’hygiène animale est souvent négligée par ses propriétaires. La plupart d’entre eux se résignent à lui enlever ses puces et à l’empêcher de trop aboyer. Pourtant, sa mauvaise haleine est également assez problématique. Heureusement, il existe certaines solutions qui sont très efficaces.

Quelles sont les causes d’une mauvaise haleine ?

La première cause d’une mauvaise haleine chez le chien est l’hygiène inadaptée. Bien sûr, vous pensez toujours à son bien-être. Mais votre propre méthode peut avoir des lacunes. Sachez que chaque canidé possède une morphologie qui lui est propre. Vous devez bien le comprendre afin d’adopter les habitudes qui s’imposent.

Comme l’être humain, le chien doit aussi avoir une alimentation équilibrée. Et chaque cas est unique. Il peut être habitué à un certain mode de consommation. Si vous le changez brusquement, cela peut bouleverser son métabolisme. Et les conséquences sont assez évidentes.

Dans certains cas, la mauvaise haleine du canidé implique quelque chose de plus grave. Il peut s’agir d’une infection ou autre chose. Le chien peut, lui aussi, tomber malade. Mais ce n’est pas toujours évident. Les bactéries peuvent attaquer l’estomac, la bouche ou les dents du chien.

Si vous sentez une mauvaise odeur venant de votre chien, consultez tout de suite un vétérinaire. Il peut vous donner les meilleurs conseils pour mieux vous occuper de votre meilleur ami. Cet expert a offert des années de sa vie pour pouvoir soigner correctement les animaux.

Quel traitement est le mieux efficace ?

D’emblée, il faut savoir que l’élimination de la mauvaise haleine doit se faire en plusieurs étapes. La première consiste à nettoyer la gueule de votre chien. Rien de plus normal si vous y pensez bien. Pourtant, cette phase de son hygiène est souvent mise à l’écart.

Votre meilleur ami a besoin qu’on lui brosse les dents périodiquement. Ses pattes ne lui permettent pas de faire sa toilette correctement. Ce qui veut dire que vous devez le faire à sa place. Faites attention à utiliser un dentifrice approprié selon sa race et sa morphologie.

L’alimentation de votre animal de compagnie est également importante par rapport à sa mauvaise haleine. Comme vous, sa digestion est embrouillée s’il ingère des aliments périmés. Favorisez en tout temps des produits réglementaires et adaptés. Vous ne pouvez pas lui donner n’importe quoi uniquement parce que c’est un chien.

Les aliments les mieux recommandés sont la viande fraîche, les légumes ou le foie. D’autres sont également très efficaces pour éliminer la mauvaise haleine. Il s’agit des carottes et des pommes. Ils agissent directement sur la plaque dentaire du canidé afin de le nettoyer.

Des recommandations essentielles pour contrer la mauvaise haleine du chien

Déjà, on n’aura de cesse de réitérer le fait que l’intervention d’un vétérinaire est la meilleure option. Il peut rapidement identifier la source de la mauvaise haleine et prescrire un traitement en conséquence. Vous voulez avoir l’esprit tranquille ? Optez pour cette première solution.

Le mode de vie joue également un rôle prépondérant dans le bien-être du chien. Sachez que si celui-ci est précaire, cela affecte son hygiène dentaire. Évidemment, la mauvaise haleine apparaît en même temps que d’autres signes. Faites en sorte que votre canidé pratique des activités qui favorisent son développement.