Affaire conclue : une experte explose en larmes en direct, Sophie Davant troublée sur France 2

Mardi dernier, comme d’habitude, l’émission affaire conclue s’est déroulée sur France 2. Mais, durant cette dernière, on a pu constater que les sentiments étaient au rendez-vous ! En effet, une vendeuse a reussi à faire ressortir les sentiments de Patricia Casini Vitalis. Elle a fondu en larme devant les caméras. On vous raconte !

Affaire conclue : Patricia Casini effondrée !

On a tous cet objet qui nous rappelle une personne en particulier et qui fait sortir en nous des sentiments. De quoi nous a rappelé le bon vieux temps. En effet, c’est ce qui s’est passé sur le plateau d’affaire conclue.

Une vendeuse s’est en effet présentée devant les experts et leur a présenté un meuble de rangement d’outillage. Cette dernière est datée de l’après guerre. Et cette femme a même renforcé que celle-ci lui a été donné pas sa mère quand la fabrique de parapluies de Neyrat a fermé à Autun.

Effectivement, elle a bien montré aux télespectateurs et aux experts la valeur que cette dernière avait pour elle. A préciser qu’elle veut désormais gâter ses parents qui lui ont déjà beaucoup donné durant leur vie.

Mais on a découvert que cette pièce n’était pas uniquement importante pour la vendeuse mais également pour Patricia Casini Vitalis.

Cet objet a rappelé à l’experte un souvenir d’un passé proche. De ce fait, elle a laissé couler ses larmes en direct.

Un autre vendeur fait sensation !

Après cette démonstration d’affection inattendue, Malin, un autre vendeur a aussi fait grimper les enchères sur le plateau d’affaires conclues. Ce dernier a présenté un coffret en argent.

Alors que l’objet depuis le début des enchères a déjà atteint le montant de 600euros, Malin, a su négocier et l’augmenter de plus en plus. A la mention de ce chiffre, il a même affirmé : « C’est un bon début » invitant alors les acheteurs à réévaluer l’objet en question.

En effet, suite à un échange interminable sur le prix, les experts sont allés jusqu’à la somme de 1360 euros, au grand plaisir de Malin. Ce dernier est parti du plateau un sourire aux lèvres.

Cette succession d’événement a de plus, réuni a peu près 996 000 téléspectateurs. Cela signifie qu’il a touché 15,4% de la part d’audience. Et la chaîne enregistre une progression de 0,4 point.

Affaire conclue : une émission qui cartonne !

Pour les non-connaisseurs, affaire conclue est une émission où des vendeurs propose des pièces variées à l’achat.

Le principe de ce dernier est en premier lieu d’expertiser les objets qu’ils amènent auprès de spécialiste et de voir à quel prix celle ci est estimé. En second lieu, le vendeur fait le choix d’aller ou non dans la salle de vente où cinq acheteurs professionnel enxherissent sur l’objet. Enfin, après les négociations, le vendeur a le choix entre le vendre ou non.

A titre d’information, cette émission est sur nos télé du lundi au vendredi. Et commence à partir de 16h15 et en horaires décalés les week-end. En effet, vous pouvez retrouver beaucoup d’objet inédit sur ce dernier.