Lidl surprend avec cette porte moustiquaire coulissante à 89.99 euros, rendant une protection efficace contre les insectes accessible à tous !

Découvrez une innovation remarquable chez Lidl : la porte moustiquaire en aluminium et plastique, munie d’une toile Nanofil pour une visibilité optimale. Cet outil de haute qualité offre une protection naturelle contre les insectes, idéale pour profiter de votre terrasse ou balcon dans la tranquillité. Son ouverture et fermeture sont facilitées par des galets de roulement. Un must pour l’été, à seulement 89,99€. C’est l’élément parfait pour une vie confortable et sans tracas. Découvrez plus sur cette porte moustiquaire Lidl dans l’image ci-dessous.

Lidl innove : porte moustiquaire à seulement 89.99€

Dans le domaine des solutions pratiques pour la maison, Lidl frappe à nouveau avec un produit innovant : une porte moustiquaire coulissante. Vendue à un prix abordable de 89.99 euros, cette porte est en train de révolutionner le marché.

La porte moustiquaire Lidl offre une protection naturelle contre les insectes, idéale lorsque la porte du balcon ou de la terrasse est ouverte. Ce qui la rend d’autant plus attrayante, c’est son système facile d’ouverture et de fermeture grâce aux galets de roulement dans le rail de guidage.

Protection efficace et accessible contre les insectes par Lidl

Outre sa facilité d’utilisation, cette porte moustiquaire offre une protection efficace contre les insectes. Elle dispose d’une toile moustiquaire Nanofil en anthracite pour une visibilité optimale.

Protection naturelle contre les insectes

Toile moustiquaire Nanofil en anthracite

Facilité d’ouverture et de fermeture

De plus, elle est parfaitement perméable à la lumière et à l’air, offrant ainsi un confort optimal à ses utilisateurs.

Design et fonctionnalité : la porte moustiquaire Lidl

La porte moustiquaire Lidl ne fait pas seulement son travail avec efficacité, elle le fait avec style. Elle est dotée d’un système de cadre en aluminium stable et revêtu par poudre, pour une grande résistance face aux intempéries.

De plus, son élément de liaison innovant dans la traverse centrale garantit une grande stabilité du cadre, tout en offrant une profondeur de montage extra-plate.

Système de cadre en aluminium

Grande résistance face aux intempéries

Stabilité du cadre

En conclusion, la porte moustiquaire proposée par Lidl à 89.99 euros est une solution de protection contre les insectes à la fois efficace, pratique et esthétiquement plaisante. N’hésitez pas à profiter de cette offre exceptionnelle !

FAQ

Quel est le prix de la porte moustiquaire Lidl ? La porte moustiquaire Lidl est vendue au prix de 89.99 euros. Quels sont les avantages de la porte moustiquaire Lidl ? Elle offre une protection naturelle contre les insectes, une toile moustiquaire Nanofil pour une visibilité optimale et un système de galets de roulement pour une ouverture et une fermeture faciles. La porte moustiquaire Lidl est-elle résistante ? Oui, elle est conçue avec un système de cadre en aluminium stable et revêtu par poudre pour une grande résistance face aux intempéries.